Los misiles de Irán pueden alcanzar objetivos a más de 4.000 kilómetros: "Las reglas del juego han cambiado"

Irán ha dado un salto que preocupa seriamente a Estados Unidos y Europa: ha demostrado por primera vez que sus misiles pueden alcanzar objetivos situados a más de 4.000 kilómetros. No es solo un avance técnico, sino un cambio estratégico que amplía el radio de amenaza mucho más allá de Oriente Medio y coloca a territorio europeo dentro de su alcance teórico.

La prueba más clara llegó con un intento de ataque contra la base estadounidense de Diego García, considerada durante años un enclave prácticamente intocable por su lejanía. Situada en el océano Índico, a unos 4.000 kilómetros de Irán, funcionaba como un "portaaviones insumergible" clave para operaciones militares en la región.

Sin embargo, esa percepción ha cambiado. Los sistemas de alerta detectaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos hacia la base. Ninguno impactó: uno falló en vuelo y otro fue interceptado por un sistema estadounidense SM-3. Pero el mensaje quedó claro: Irán ha logrado cubrir una distancia que hasta ahora se consideraba fuera de su alcance.

Un salto técnico con muchas incógnitas

Todavía no está claro qué tipo de misil utilizó Teherán. Entre las hipótesis que manejan los analistas figura el Khorramshahr, conocido por su capacidad para transportar cargas pesadas a largas distancias. Su alcance habitual ronda los 2.000 kilómetros, pero podría ampliarse si se reduce el peso de la ojiva.

Otra posibilidad es que Irán haya adaptado cohetes espaciales como el Simorgh para uso militar. En ese caso, el alcance sería mayor, pero con un coste: menor precisión y fiabilidad, algo que encajaría con el fallo observado en el ataque.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que no se trata tanto de un arma lista para uso masivo como de una demostración tecnológica. Irán ha probado que puede alcanzar esas distancias, aunque aún de forma imperfecta.

Europa, dentro del nuevo alcance

La principal consecuencia es geopolítica. Si Irán puede proyectar misiles a más de 4.000 kilómetros, ciudades europeas pasan a estar dentro de su radio potencial. Esto rompe con una línea que el propio régimen había mantenido durante años.

El límite de 2.000 kilómetros no era solo técnico, sino también político. El líder supremo Ali Jamenei había defendido ese alcance como una forma de evitar tensiones con Europa. El reciente ataque marca una ruptura con esa estrategia.

Para muchos analistas, el cambio también refleja un giro interno en el poder iraní, con la Guardia Revolucionaria Islámica adoptando una postura más agresiva y dispuesta a asumir riesgos mayores.

La respuesta: escudos antimisiles

Aunque el movimiento ha generado alarma, no ha pillado completamente desprevenida a la OTAN. Desde hace más de una década, la Alianza ha desarrollado sistemas de defensa antimisiles en Europa del Este precisamente ante la posibilidad de que Irán ampliara su alcance.

Uno de los pilares es el sistema Aegis Ashore desplegado en Rumanía, que utiliza interceptores SM-3 capaces de destruir misiles en pleno vuelo mediante impacto directo. Este sistema se complementa con radares avanzados en Turquía y con capacidades navales desplegadas en el Mediterráneo.

A nivel nacional, países como Alemania también están reforzando su defensa con sistemas como el Arrow 3, diseñado para interceptar misiles fuera de la atmósfera terrestre, a más de 100 kilómetros de altura.

Un cambio en la disuasión global

Aunque el ataque a Diego García no logró su objetivo, su importancia es simbólica y estratégica. Irán ha demostrado que puede desafiar las distancias que hasta ahora limitaban su capacidad de disuasión.

Como resumió el analista militar Michael Horowitz, "las reglas del juego han cambiado". La amenaza ya no es solo regional, y eso obliga a replantear la seguridad en Europa y más allá.

En un contexto de tensiones crecientes, este avance no implica necesariamente un conflicto inmediato, pero sí eleva el listón del riesgo. Y, sobre todo, redefine qué lugares pueden considerarse realmente seguros en el nuevo tablero geopolítico.