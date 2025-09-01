Israel tratará como "terroristas" a todos los participantes de la Global Sumud Flotilla

El Gobierno de Israel pretende tratar como "terroristas" a todos los participantes de la Global Sumud Flotilla que tiene previsto retomar su navegación este lunes. Es, al menos, la intención del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, quien presentó este domingo al presidente, Benjamin Netanyahu, su plan para detener el mayor intento de romper el bloqueo israelí de Gaza desde su implantación en 2007. Según ha informado The Jerusalem Post, Israel considerará la flotilla "como un intento de socavar la soberanía del país y apoyar a Hamás en Gaza".

El plan propuesto por Ben-Gvir establece que todos los activistas que sean arrestados por Israel serán enviados a las cárceles de Ketziot y Damon, prisiones destinadas a terroristas. A diferencia de casos anteriores, como sucedió con las flotillas del Handala o el Madleen, Israel no deportará a las personas embarcadas, sino que les mantendrá en "detención prolongada". "No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidad. Asumirán todas las consecuencias de sus actos", ha amenazado el ministro.

Además, Ben-Gvir ha amenazado con confiscar todos los navíos que participan en la flotilla, más de 40, como ya sucedió en anteriores ocasiones a pesar de que estos barcos navegaban por aguas internacionales. El Gobierno de Israel pretende no solo quedarse con los buques sino también reutilizarlos para el Ejército. "Se enfrentarán a una respuesta firme e inflexible por parte de Israel", ha enfatizado el representante israelí.

En la flotilla viajan, además de activistas como Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas; o la diputada de la CUP en el Parlamento catalán Pilar Castillejo.

La Flotilla saldrá de Barcelona este lunes

Este lunes, los primeros barcos de la Global Sumud Flotilla retrasaron su salida desde Barcelona tras realizar pruebas de mar "debido a las condiciones marítimas peligrosas" por culpa de una tormenta, según informaron en un comunicado. "Ante vientos de más de 30 nudos y la imprevisibilidad del Mediterráneo, tomamos esta decisión para priorizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y garantizar el éxito de nuestra misión", aseguraron.

El grupo de buques tenía pensado unirse a otros tantos el próximo 4 de septiembre en Túnez, desde donde buscarán llegar por mar a Gaza con ayuda humanitaria. Tras los frustrados intentos de las Flotillas de la Libertad Madleen o el Handala, ambos barcos interceptados en aguas internacionales por el Ejército israelí, esta vez la Global Sumud Flotilla reunirá más de 40 barcos con tripulación civil proveniente de más de 40 países. Pese a verse obligados a regresar por las malas condiciones climatológicas, esta mañana los capitanes de los navíos se reúnen para establecer la nueva partida.

Los intentos para llegar a Gaza a través del Mediterráneo se remontan a 2008, cuando por primera vez dos buques de pesca con ayuda humanitaria, el Liberty y el Free Gaza, pudieron atracar en la Franja después de que en 2007 Israel, pero también Egipto, bloquearan el acceso a Gaza por tierra, mar y aire.

Desde aquella ruptura exitosa del bloqueo naval, solo cuatro viajes más tuvieron el mismo resultado. Ninguno más. Israel no permitió que ningún otro barco llegara a la Franja. En 2010, el Ejército israelí asaltó la Flotilla de la Libertad y asesinó a una decena de activistas del barco turco Mavi Marmara. Quince años después, el Gobierno de Benjamin Netanyahu continúa con el envío de equipos de élite de las fuerzas militares israelíes para impedir la llegada de más barcos. Los últimos intentos fueron los de los buques Conscience en mayo, el Madleen en junio y el Handala en julio. Mientras el primero fue atacado por drones, Israel asaltó los dos últimos, detuvo a sus tripulantes y los deportó, como contó a El HuffPost uno de ellos.