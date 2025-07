La carta subida de tono que ha desatado la ira de Trump: “Tenemos cosas en común, Jeffrey”

Una silueta de mujer dibujada con rotulador grueso, un diálogo ficticio entre dos hombres que se conocen demasiado bien y una firma, “Donald”, garabateada justo en la entrepierna del dibujo, como si fuera vello púbico. Esos son los elementos que, según The Wall Street Journal (WSJ), aparecen en una de las páginas que forman parte de un álbum que Ghislaine Maxwell, la colaboradora más cercana de Jeffrey Epstein, con quien había mantenido una relación sentimental, preparó en 2003 para celebrar el 50 cumpleaños del magnate. El contenido no necesita adornos: la exclusiva que ha publicado el periódico es una bomba que lleva nombre y apellido. Tanto, que ha hecho estallar la furia de Donald Trump, que ha anunciado una demanda contra el diario, ha acusado a Rupert Murdoch -su propietario- de difamación y también ha ordenado desclasificar los documentos del caso.

Una de las cartas incluidas en el álbum, atribuida a Donald Trump, está redactada como un diálogo entre él y Epstein, en tercera persona. Arranca con una frase algo filosófica: “Tiene que haber algo más en la vida que tenerlo todo”. A partir de ahí, los dos se responden con frases crípticas, dándose a entender que comparten un secreto. “Tenemos cosas en común, Jeffrey”, dice una de ellas. “Los enigmas no envejecen, ¿te has fijado?”, añade otra. La carta termina con un brindis inquietante: “Feliz cumpleaños… y que cada día traiga otro secreto delicioso.”

El álbum fue un encargo personal de Maxwell. En él se reunieron cartas, poemas, fotos y mensajes subidos de tono enviados por amigos, socios y antiguos colaboradores de Epstein. Entre ellos figuran el abogado Alan Dershowitz —que años después lo defendería tras su primera detención— y el magnate Leslie Wexner, por entonces su principal cliente. Este último acompañó su nota con un dibujo de unos pechos femeninos y una frase provocadora: “Quería regalarte lo que tú querías… así que aquí lo tienes…”. Según el Journal, el libro fue encuadernado por el artesano neoyorquino Herbert Weitz y terminó en manos del Departamento de Justicia durante las primeras investigaciones por tráfico sexual. No está claro si la página atribuida a Trump ha formado parte de la revisión reciente de esos documentos.

Trump estalla y amenaza con ir a los tribunales



Minutos después de la publicación del reportaje, el presidente de Estados Unidos ha reaccionado con virulencia. En un mensaje en Truth Social, ha anunciado que demandará a The Wall Street Journal, a NewsCorp y a su propietario, Rupert Murdoch, por lo que considera una “difamación maliciosa”. “El Wall Street Journal publicó una carta falsa, supuestamente dirigida a Epstein. Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, ha asegurado. Y ha rematado: “Ahora voy a demandar a Murdoch y a su periódico de tercera”.

Trump ha afirmado que tanto el medio como su dueño “fueron advertidos directamente por el presidente” y ha cargado contra la directora del diario, Emma Tucker, por ignorar a su portavoz. “Murdoch declaró que se encargaría de ello, pero obviamente no tenía poder para hacerlo”, ha escrito. Ha definido la publicación como una “noticia falsa, maliciosa y difamatoria” y ha aprovechado para sacar pecho por sus antecedentes judiciales: “He golpeado a George Stephanopoulos/ABC, 60 Minutes/CBS y otros”, ha escrito, refiriéndose a litigios anteriores.

También ha calificado el caso Epstein como “otra estafa más”, y ha acusado a los demócratas y a antiguos altos cargos como James Comey o Hillary Clinton de haber montado una conspiración. “Si hubiese algo de verdad, esta información habría sido revelada hace años”, ha escrito en su red social. “La prensa tiene que aprender a ser veraz y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen”.

Ordena desclasificar documentos



En paralelo, Trump ha ordenado a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que haga públicos los testimonios del gran jurado que acusó formalmente a Epstein por tráfico sexual de menores. “Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!”, ha escrito.

La decisión llega en un momento delicado. Hace solo unos días, el FBI y el Departamento de Justicia cerraron la investigación del caso Epstein concluyendo que no existía ninguna “lista de clientes” que justificase nuevas revelaciones. Confirmaron además que Epstein se suicidó en prisión en 2019, descartando las teorías conspiranoicas que apuntaban a un asesinato encubierto.

El cierre del caso ha enfadado a los sectores más radicales del movimiento MAGA, que esperaban que Trump, Bondi o el subdirector del FBI, Dan Bongino, revelasen la supuesta agenda de nombres vinculados al entramado de Epstein. Algunos se sienten traicionados, especialmente tras las insinuaciones de Elon Musk, que llegó a publicar —y luego borrar— un mensaje en el que sugería que Trump estaba en esa “lista de clientes”.

La publicación de esta carta, inédita hasta ahora, vuelve a poner el foco en una relación incómoda que Trump siempre ha tratado de minimizar. En los años noventa y principios de los 2000, fue fotografiado en varias fiestas con Epstein, Ghislaine Maxwell y su entonces pareja, Melania Trump. Y aunque asegura que cortaron su amistad antes de que el magnate fuese condenado, su nombre aparece en varias ocasiones en los registros de vuelo del jet privado de Epstein.