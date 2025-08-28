La Comisión Europea propone reducciones arancelarias para aplicar el acuerdo comercial con Estados Unidos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el club de golf Trump Turnberry (Escocia), el 27 de julio de 2025.

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este jueves la proposición de dos medidas para reducir los aranceles a las importaciones estadounidenses, con el objetivo de cumplir con las exigencias del mandatario estadounidense, Donald Trump. De este modo, se podría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con EEUU que limita al 15% los aranceles generales a productos de la Unión Europea (UE).

La primera medida propone terminar con los aranceles a los productos industriales de EEUU y otorgar un acceso preferencial al mercado comunitario a algunos productos pesqueros y agrícolas no sensibles de Estados Unidos. Es decir, aquellos que no suponen un peso muy grande en sus exportaciones.

La segunda de ellas aboga por "prolongar el trato libre de aranceles" para la langosta, incluyendo de este modo a la langosta procesada, tal y como ha informado este jueves en un comunicado la Comisión Europea.

-Noticia en ampliación-

