Más de 20 organizaciones agrarias reclaman al Gobierno compensaciones por el acuerdo arancelario de la UE con EEUU

El acuerdo arancelario entre Bruselas y Estados Unidos, con el que se contempla un gravamen del 15% a los productos europeos, ha encendido la mecha de los sectores más afectados por estos impuestos. En España, uno de los países menos afectados por la guerra arancelaria de Donald Trump, más de una veintena de organizaciones agrarias se han reunido este miércoles con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planes, y con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Todas ellas han exigido al Gobierno compensaciones económicas por los efectos que pueden provocar sobre el sector agrario las medidas acordadas entre Ursula von der Leyen y el mandatario norteamericano.

"Si este acuerdo se va a mantener con EEUU, se exige por parte de Unión de Uniones a la UE que afloje la presión burocrática y de condiciones artificiales que nos están imponiendo, si no, no seremos competitivos", ha trasladado a la salida del encuentro el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, defiende la misma idea y cree que en la reunión "no ha habido contenido para paliar este mal acuerdo". "Veremos qué hace el Gobierno porque es un mal acuerdo para España", ha razonado.

El secretario general del COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos), Miguel Padilla, también ha reconocido que no hay "ninguna novedad positiva" y que "la UE está muy alejada de lo que es la alimentación".

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha sido de las únicas en reconocer, a través de un comunicado, que es "mejor un acuerdo que una guerra comercial abierta".

fuentes de la federación han señalado a Europa Press que durante la reunión con Planas y Cuerpo ha trasladado la "importancia" de seguir redoblando esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo comercial que sea "justo, duradero y equilibrado" para ambas partes, ya que esta "imposición" por parte de la Administración de Donald Trump penaliza no solo a las empresas europeas y españolas frente a competidores directos, sino también a los propios consumidores.

El Gobierno también ha trasladado a esta veintena de representantes de organizaciones agrarias que siempre "va a defender los intereses de las empresas españolas y les acompañará de forma eficiente".