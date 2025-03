La extrema derecha de Países Bajos agita Europa con un desconcertante plan contra el tabaco y todos los productos con nicotina

Se avecina un nuevo terremoto en la industria del tabaco y productos con nicotina, como los vapeadores, en Europa. O al menos eso parece si se presta atención a las última iniciativa del Ejecutivo de Países Bajos, liderado por la ultraderecha de Partido por la Libertad y encabezado por Geert Wilders, quien estuvo presente en la reciente cumbre de Patriots en Madrid junto a Abascal y compañía.

De acuerdo con la medida que está cociéndose entre bambalinas, el Ministerio de Sanidad de Países Bajos, representado en la figura de Vincent Karremans emitió una carta a la Comisión Europea, en concreto al comisario de salud de la UE, Olivér Várhelyi, con el objetivo de acelerar el desarrollo de un nuevo marco regulatorio y fiscal para restringir los cigarrillos y demás productos de nicotina, entre las que se encuentran las bolsas de nicotina o los cigarrillos electrónicos en Europa, entre otros.

Esta petición podría tener consecuencias especialmente trascendentes para el sector no solo del tabaco, sino también del vapeo, y más si se tiene en cuenta que la tendencia en estos tiempos está siendo totalmente la contraria: diferenciar las alternativas al tabaco tradicional, permitiendo una mayor eficacia de estas para acabar con el tabaquismo tradicional, eliminar o reducir la burocracia a nivel europeo, que ralentiza gran parte de los procesos, y principalmente, favorecer la productividad del sector en cuanto al resto de alternativas.

Por otro lado hay que recordar que en Europa se está viviendo un momento especialmente convulso a nivel geopolítico, con EEUU y la guerra de Ucrania y Rusia como telón de fondo, que no parecen ser las 'armas económicas' más inteligentes para incrementar los fondos públicos y la recaudación de cara a los próximos años.

¿Qué pide la carta del ministro neerlandés?

En concreto pide dos cosas principalmente: acelerar una nuevo marco regulatorio común europeo y fiscal del tabaco y todos los productos de nicotina, como los vapeadores, snus, etc. Es decir, incrementar los impuestos con el objetivo de reducir el impacto del tabaquismo en la sociedad y por otro lado, llevar a cabo el tan mencionado en los últimos meses, empaquetado genérico.

Pero ahora surgen varias dudas y cuestiones sin resolver: la primera radica en que está demostrado, con ejemplos como el de Suecia, primer país del mundo sin humo (-5% de su población fuma), que la desregularización y reducción de impuestos y trámites administrativos en las alternativas al tabaco de combustión, se han convertido en un éxito en este país.

Por otro lado, esta reducción de impuestos y de costes ayudaría a incentivar la productividad en el continente, fuertemente golpeado por los conflictos internacionales, guerras comerciales, como la desatada por Donald Trump, y un sinfín de factores que están obligando a tomar a muchos gobiernos, principalmente europeos, medidas desesperadas.

Y en último lugar, parece demostrado que el empaquetado genérico no es la solución para conseguir reducir la tasa de fumadores, y el mejor ejemplo es el de Francia, donde la propia ministra de Sanidad reconoció que fue un fracaso, o España, donde se pretendía instaurar en el próximo Plan Integral del Tabaquismo, aunque por el momento parece que la decisión se encuentra en 'stand by'.

“Europa no puede ser solo regulación y burocracia. Lo que toca ahora es garantizar la competitividad de las pymes europeas, no imponer más trabas”. Arturo Rives, presidente de la Patronal de productos del vapeo (UPEV)

Este incremento en la regulación y en la carga impositiva no solo afecta al sector tabacalero, sino también al del vapeo. De hecho, el presidente de la Patronal de productos del vapeo (UPEV), Arturo Rives, se ha manifestado en contra de esta propuesta, y considera que “Europa no puede ser solo regulación y burocracia", y alega por "garantizar la competitividad de las pymes europeas y no imponer más trabas”.

Por otro lado, hay que destacar que actualmente, solo en España, las pymes del sector generan más más de 100 millones de euros y miles de empleos, por lo que desde la UPEV demandan una regulación equilibrada, alineada con los objetivos económicos europeos y que no perjudique a las pequeñas empresas.

“La propuesta neerlandesa ignora la realidad económica y ataca un sector compuesto mayoritariamente por pymes y en un momento en el que Europa habla de competitividad, esta medida va en la dirección contraria”, argumenta Rives. Todo esto, afectaría a "la inversión y a la innovación" y pese a que no se posicionan en contra de una regulación, demandan que se haga "con sentido común, sin perder de vista el empleo, la inversión y la innovación, ya que un exceso de regulación innecesaria solo genera incertidumbre y pone en riesgo a miles de empresas y trabajadores”.

Contradicciones en Países Bajos

Pero sin duda, una de las mayores contradicciones de la propuesta impulsada por el ministro de Sanidad, Vincent Karremans, radica en la idiosincrasia de su propio país. Y es que, si miramos cuál es el punto fuerte de Países Bajos en el sector turísticos, es evidente que de todos los 'turismos' de Europa es el que más enfocado se encuentra hacia un turismo fumador.

La realidad es que en el país centroeuropeo está a la orden del día encontrarse con los conocidos como coffee shops, a los que se puede acceder de manera totalmente legal y consumir cannabis, hachís y sus derivados. Teniendo esto en cuenta resulta aún más sorprendente que esta iniciativa haya salido desde Ámsterdam hacia Europa, ya que es evidente el enorme impulso económico que estos productos aportan al PIB de Países Bajos (en torno a un 0,7%) y que lo hacen atractivo para muchos turistas.

Por todos estos factores, y aunque se trata de una opinión muy minoritaria dentro del Europarlamento, numerosas voces autorizadas dentro del sector tabaquero lo consideran un paso atrás en el camino correcto hacia la reducción de la tasa de fumadores de tabaco tradicional.

Pero también en otros numerosos aspectos, como el incremento del comercio ilícito de tabaco, el freno a la innovación que limitarían las opciones de los consumidores y en definitiva, el impacto negativo en el plano económico: más impuesto se traduce en menos gasto y en menor competitividad respecto al resto del mundo.