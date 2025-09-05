La inquietante ciudad abandonada de 202 millones de euros con 100 mansiones vacías y ocupada por animales de granja

El mundo alberga lugares de lo más curiosos, no sólo naturales, sino también construidos por el hombre. State Guest Mansions, en la ciudad china de Shenyang, es uno de ellos. En el diario Express lo han bautizado como "un inquietante pueblo fantasma".

En este insólito lugar hay un centenar de mansiones vacías. En origen, se planificó que fuera un barrio de lujo compuesto por "260 villas de estilo europeo". La realidad hoy en día es bastante menos refinada: sus únicos ocupantes son animales sueltos que deambulan por allí.

¿Qué ocurrió? Como cuenta el rotativo británico, en 2010 se inició la construcción del proyecto, que quedó truncado dos años después. "Se inició durante un auge inmobiliario que obligó a muchos promotores inmobiliarios a endeudarse para construir viviendas y satisfacer la demanda", puntualiza el periódico.

Sin embargo, "solo el 5% de las viviendas se vendió antes de que finalizaran las obras". Eso ha dejado chocantes imágenes como edificios de lujos ya incluso con decoración, como lámparas de araña, que nadie disfruta. Sí lo hacen algo más las vacas que pululan por los jardines exteriores.

Según Traveler, "los agricultores locales han comenzado a arar la tierra entre las villas para futuras cosechas" y los garajes abandonados ahora son almacenes para fardos de heno.

La revista recalca que este tipo de pueblos fantasma no son inusuales en China, por extraño que parezca: "Durante décadas, la economía del país se basó en el sector inmobiliario, tanto que el gobierno a menudo fomentaba desarrollos a gran escala. Sin embargo, el envejecimiento de la población y las preocupaciones por la asequibilidad, entre otros factores, provocaron un desequilibrio entre la oferta y la demanda, creando en ocasiones ciudades completamente vacías".

Ponen el ejemplo de que incluso existe Thames Town, en Shanghái, que emula a Londres y que está vacía.