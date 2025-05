La inteligencia ucraniana revela el lanzamiento de un misil balístico intercontinental ruso en cuestión de horas

Anadolu via Getty Images

Ucrania ha alertado de la posibilidad de que Rusia lleve a cabo un ataque inminente, durante la noche de este lunes 19 mayo, mediante un lanzamiento de "entrenamiento y combate" de un misil balístico intercontinental RS-24 desde Yars. Esta información ha sido compartida por la Dirección de Inteligencia de Defensa ucraniana.

Así, en un comunicado, explicaron que "el estado agresor Rusia tiene la intención de realizar un lanzamiento de ‘entrenamiento y combate’ de un misil balístico intercontinental RS-24 desde el complejo Yars en la noche del 19 de mayo de 2025".

Con este ataque, Rusia pretendería "demostrar presión e intimidar a Ucrania, así como a los estados miembros de la UE y la OTAN", asegura la inteligencia ucraniana. En cuanto a los detalles del lanzamiento, desde Kiev afirman que será llevado a cabo por el 433º regimiento de la 42ª división del 31º Ejército de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, concretamente desde el asentamiento de Svobodny.

Entre los detalles que reveló la inteligencia ucraniana, el misil tiene un alcance superior a los 10.000 km y pesa más de 49.000 kg. Esta no será la primera vez que lanzarán este misil, ya que se llevaron a cabo pruebas con este mismo misil en 2007, y la inteligencia ucraniana no puede confirmar que esta no sea la primera vez que Moscú lanza un misil balístico intercontinental contra Ucrania.

Y señalan como antecedente el misil con capacidad nuclear lanzado sobre Dniéper en 2024, a una distancia de entre 740 y 1.000 km del objetivo. En aquella ocasión, se trató del misil RS-26 Rubezh, capaz de transportar ojivas nucleares, y se trató de la primera arma diseñada para realizar ataques nucleares de largo alcance.

