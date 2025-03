La medida de emergencia si ninguna compañía de seguro te quiere como cliente que oculta una cláusula indeseable

"Me han hecho una consulta por privado. Un chico me dice, 'hoy he pedido precio a varias compañías y nadie me quiere asegurar", relata Maite en su cuenta de TikTok Asegúrate con Maite, donde divulga sus conocimientos sobre seguros a sus más de 48.000 seguidores.

En su publicación, que ha acumulado 241 Me Gusta, la experta afirma que "lo que se puede hacer en estos supuestos es pedir a dos compañías que te den por escrito que no te quieren asegurar y con esto te diriges al consorcio que te hará el seguro".

Sin embargo, pide precaución, puesto que "los conversores del consorcio son mucho más básicos", por lo que recomienda, "sólo utilizarlo en supuestos como este, pero no, como opción para hacer un seguro barato". Aunque dice que "esta es mi opinión".

Lamenta que "no te puedo decir cuánto tiempo pueden tardar". "En realidad es como contratar una póliza en cualquier compañía, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido una DANA y que el consorcio está hasta aquí arriba de trabajo", concluye.