Lanzan una advertencia por la extensión del artículo 5 de la OTAN: "Ayudará a desenmascarar el engaño de Putin"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que no deja indiferente: extender el artículo 5 de la OTAN a Ucrania. Lo ha hecho este martes en la Cámara de los Diputados, en vísperas del Consejo Europeo, con un mensaje directo y cargado de intención. Según Meloni, esta medida serviría para ofrecer garantías de seguridad a Kiev sin necesidad de otorgarle la plena membresía en la Alianza Atlántica y, al mismo tiempo, pondría a prueba las intenciones reales del Kremlin.

“Parece la propuesta más simple y efectiva de todas, también porque ayudaría a desenmascarar el posible farol de Putin”, aseguró durante su intervención, recogida por la agencia Ukrinform, citando a Askanews. “Si Rusia no planea invadir de nuevo a sus vecinos, no se entiende por qué no debería aceptar garantías de seguridad”, remató.

Meloni se ha mostrado tajante con las propuestas alternativas que circulan por parte de otros gobiernos europeos. Las ha calificado de “ineficaces” y ha dejado claro que Italia no piensa actuar como un mero espectador. “La paz se basa en garantías de seguridad. No debemos seguir ciegamente lo que otros dicen solo por posicionarnos. Nuestro papel es participar con nuestras propias ideas. Quien tiene el valor de plantearlas está haciendo algo útil”, defendió.

Qué implica extender el artículo 5 de la OTAN a Ucrania



El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece que un ataque armado contra un país miembro se considera un ataque contra todos, lo que activa automáticamente una respuesta conjunta. Lo que propone Meloni no es una adhesión formal de Ucrania a la OTAN, sino aplicar esa cláusula de defensa colectiva como fórmula provisional para blindar su seguridad.

La mandataria italiana ya lanzó esta propuesta el pasado 7 de marzo. Ahora busca que se discuta de forma oficial en el seno de la Unión Europea. En su opinión, esa sería la forma más clara de mostrar que Europa no se deja intimidar y que actúa con independencia estratégica.

Presión a Hungría por bloquear la adhesión de Ucrania

Mientras tanto, dentro de la propia Unión Europea crece la tensión con Hungría por su bloqueo a la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Polonia, Pawel Wroński, ha revelado que varios ministros aprovecharon la última reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE para poner contra las cuerdas al ministro húngaro.

“Se le ha recordado que los asuntos bilaterales, que Ucrania ya ha mostrado disposición a resolver, no deben frenar el debate sobre el primer capítulo de la negociación, que debe abrirse en base a criterios objetivos”, explicó Wroński en declaraciones a Ukrinform.

Varsovia no oculta su malestar. Considera que se trata de un asunto prioritario y trabaja a contrarreloj para desmontar las trabas impuestas por Budapest. El propio ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, confirmó tras el encuentro del 17 de marzo que Hungría sigue bloqueando el arranque de las conversaciones.

Por su parte, el viceministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha afirmado en Varsovia que su Gobierno explora distintas vías para desbloquear la situación. Según dijo, cuentan con el respaldo de la diplomacia europea para desatascar las negociaciones y evitar que una cuestión bilateral frene el camino de Ucrania hacia Bruselas.