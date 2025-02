Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Con el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, las obsoletas comisarías militares de la era soviética se transformaron en modernos centros de reclutamiento especialmente diseñados. Sin embargo, pronto se vieron sacudidos por escándalos de corrupción sin llegar a demostrar ser más eficaces que sus predecesores.

Este defectuoso sistema de reclutamiento, según el medio Onet Wiadomości, es la causa fundamental de los déficits actuales en el ejército. "En nuestros trincheras debería haber 90 hombres en este momento. Y hay 20. No hay rotación. El tiempo más largo que pasé fueron cinco semanas sin parar en el frente, sin un solo día libre ni siquiera para bañarme", ha revelado un soldado al mismo medio.

Las tropas ucranianas afrontan una grave falta de escasez de personal. Cada vez son más los soldados ucranianos que abandonan arbitrariamente sus unidades, por lo que hay lugares en el frente donde la escasez de soldados alcanza a más de la mitad de la plantilla.

Según otro soldado, la escasez de personal y la falta de rotación se encuentran entre las principales, aunque no las únicas, razones de los despidos arbitrarios de las unidades. La Fiscalía General de Ucrania informa que hasta finales del año pasado se habían iniciado más de 90.000 investigaciones por casos de deserción y salidas de unidades sin permiso, lo que significa que el porcentaje se acerca al 10%.

El fenómeno de las fugas de unidades, además, se ha intensificado durante el último año. Datos similares del lado ruso indican un 2,5% de deserción. Sin embargo, al leer estos datos hay que tener en cuenta que provienen de instituciones estatales de dos países en guerra y en una situación de intensa guerra de desinformación, avisa el mismo medio.

Uno de los soldados explica a este medio un cierto mecanismo informal que se desarrolló en las unidades de primera línea del frente, donde los soldados no rotan durante dos o tres meses. "No ven a sus familias, ni a sus esposas, ni a sus hijos. Es normal que quieran volver a casa. No les dan permiso y lo hacen de forma arbitraria. Pero se trata de personas que están capacitadas y registradas en el sistema, por lo que se quedan con sus familias durante algunas semanas y son llamados nuevamente sin ninguna consecuencia. Se trata de una especie de autocomplacencia semilegal, muy popular hoy en día. Estoy pensando en hacerlo yo mismo", confiesa.

"Normalmente no son los nuevos los que huyen, sino los que llevan mucho tiempo luchando y ya están hartos", añade otro soldado. "Las fugas se intensificaron a medida que empezamos a quedarnos sin hombres y empezaron duros combates. La gente no lo soporta mentalmente, muchos huyen, mirando mi compañía, es fácilmente el 20%, aunque es difícil calcularlo exactamente, porque también tenemos muchas pérdidas en combate. Sin embargo, muchos también regresan. Si están fuera de su unidad por más de una semana, se les priva de un mes de salario y eso es todo", cuentan.

La fórmula de la que hablan los soldados es el abandono voluntario de la unidad, popularmente llamada "SeZeCze", por las primeras letras del nombre ucraniano. Según la ley ucraniana, esto significa abandonar la unidad por un período no mayor a tres días, lo que se castiga con arresto por cinco días. En la práctica, los "SeZeCze" cubren períodos mucho más largos y las unidades militares hacen la vista gorda ante ellos y a menudo no los registran en sus informes.

El Estado ucraniano está ahora más interesado en garantizar que los soldados simplemente regresen a combatir que en castigarlos. De ahí la popular campaña de las últimas semanas: "Vuelve con 'SeZeCze', todo irá bien" o "Vuelve con 'SeZeCze', te están esperando". A pesar de ello, no todos regresan.