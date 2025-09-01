Maduro denuncia que 1.200 misiles estadounidenses "apuntan" a Venezuela: "Nos declararemos en lucha armada"

Las tensiones en el Caribe parecen ir en aumento, con EEUU y Venezuela como grandes protagonistas. Durante los últimos días Maduro y el canciller venezolano, Yván Gil denunciaron la colocación de hasta 4.200 tropas estadounidenses colocadas, "listas y preparadas para invadir" Venezuela, y tildaron de "farsa" el pretexto de Trump que justifica dicho movimiento en la lucha contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles.

La movilización de las tropas estadounidenses en aguas caribeñas ha provocado que Maduro mueva ficha, movilice miles de tropas a la frontera y alerte a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de que la región se encuentra ante la situación de mayor tensión en los últimos 100 años

Asimismo ha denunciado que la movilización estadounidense "viola no solo la zona de paz, sino también el Tratado de Tlatelolco de 1967". Según este acuerdo, de casi 60 años de vigencia, se considera a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares. Y ha advertido a Trump de que Venezuela no va "a ceder a chantajes ni amenazas de ningún signo. Si Venezuela resulta agredida, nos declararíamos en lucha armada y República en armas.

Este tratado, según Maduro ha sido vulnerado por Trump, que ha colocado tres bombarderos, un submarino nuclear y un total de ocho embarcaciones en las aguas caribeñas. Así, Venezuela, aprovechando que posee actualmente la Presidencia temporal de la Celac instó el pasado domingo a los "33 países miembros de esta comunidad, a dar un paso al frente en defensa de la zona de paz".

En este sentido, tildan de "excusa" la lucha contra el narcotráfico que esgrime Washington, y consideran que es un movimiento "para invadir Venezuela". Por ello, el Ejecutivo venezolano sostiene que "cualquier conflicto bélico contra Venezuela, usando un pretexto falso como lo es el narcotráfico, cuando hemos exhibido importantes logros en esta materia, significaría realmente una desestabilización completa de toda la región", advirtió.

Además, el canciller venezolano señaló que "solo un 5% del tráfico de drogas, de cocaína, que sale desde los centros de producción de Colombia, se dirige a EEUU" y de ese porcentaje, "el 70% es incautado por los operativos policiales venezolanos".

"Venezuela no va a ceder a chantajes ni amenazas de ningún signo" Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

Por su parte, Nicolás Maduro ha señalado durante la tarde de este lunes en rueda de prensa que los 1.200 misiles y el submarino nuclear "apuntan" a su país y lo ha calificado como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal". Y ha asegurado que en el último siglo, solo es comparable con la crisis de los misiles entre Cuba y EEUU en 1962, previa al Tratado de lo ha comparado con la crisis de los misiles de 1962, previa al Tratado de Tlatelolco

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa", aseguró Maduro durante una rueda de prensa. Y ha insistido en que EEUU "ha montado un bodrio habiendo fallado todas las formas de guerra hibrida y la máxima presión" contra Venezuela, acusando al país sudamericano de una causa falsa.

Ha asegurado que "los canales de comunicación con Estados Unidos están maltrechos, porque la diplomacia de las cañoneras es errática", y lanzó un aviso a Trump; "cuídese, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre latinoamericana, con una masacre y una guerra contra Sudamérica y el Caribe. Él es un hombre inteligente, él sabrá que hace", agregó.

