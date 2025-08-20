Así son los tres buques destructores que Trump ha situado cerca de Venezuela

Donald Trump lanza un aviso a Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos ha ordenado la movilización de tres buques destructores y 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela. El pretexto es frenar el "flujo de drogas hacia su país" y, para ello, la administración norteamericana está dispuesta a enviar también más aviones, barcos y lanzamisiles.

"El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país", aseguró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Cabe recordar que, hace sólo unos días, el Gobierno de Estados Unidos dobló hasta los 50 millones de dólares la recompensa por ofrecer información que permita la detención del presidente de Venezuela.

Los buques ya movilizados serían el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

El USS Gravely está equipado con en el avanzado Sistema de Combate Aegis, que le permite detectar, rastrear y neutralizar múltiples amenazas aéreas, de superficie y submarinas. Su armamento incluye misiles de ataque terrestre Tomahawk, misiles antiaéreos Standard y misiles antisubmarinos, además de cañones y sistemas de defensa cercana.

El USS Jason Dunham es un destructor de la clase Arleigh Burke. Lleva el nombre del cabo Jason Dunham, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, quien recibió póstumamente la Medalla de Honor por su servicio en la Guerra de Irak. Tiene capacidad para 329 marines y cuenta con sistemas de lanzamiento vertical de misiles y cañones de cinco pulgadas. Asimismo, tiene capacidad para disparar misiles ESSM y torpedos MK46.

Finalmente, el USS Sampson, es el más grande de los tres buques, con espacio para 380 personas y sistemas de combate avanzados. Su arsenal se centra en un sistema de lanzamiento vertical de 96 celdas e incluye misiles de crucero Tomahawk para ataques de largo alcance a tierra, misiles estándar para defensa aérea y antimisiles, y misiles ASROC (Anti-Submarine Rocket) para la guerra antisubmarina. Los helicópteros MH-60R Seahawk que lleva a bordo también están equipados con torpedos y sensores avanzados que amplían las capacidades antisubmarinas del buque.

Los tres buques, además, cuentan con el Sistema de combate Aegis, con radares multifunción avanzados que detectan cualquier posible amenaza.

La respuesta de Maduro

Nicolás Maduro

El Gobierno de Venezuela aseguró este martes que las "amenazas" de Estados Unidos con el despliegue de estos buques revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región.

De momento, Maduro ha ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el territorio, como parte de un "plan de paz", por lo que hizo un llamado a las milicias a estar "preparadas, activadas y armadas".