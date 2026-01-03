Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Qué dice el derecho internacional sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El Gobierno de Donald Trump ha atacado suelo venezolano este sábado y ha capturado a su presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa. Pero, por si cabía alguna duda, es una acción contraria a los principios fundamentales de la ONU.

Sergio Coto
Foto de archivo del pasado 25 de noviembre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Foto de archivo del pasado 25 de noviembre del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Getty Images

Es la noticia del año y eso que sólo llevamos tres días de 2026. EEUU ha atacado varios puntos estratégicos de Venezuela y su presidente, Donald Trump, ha anunciado que sus tropas han capturado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Es una acción parecida a la que el país norteamericano también protagonizó en diciembre de 1989. Entonces, en la denominada Operación Causa Justa, Estados Unidos invadió Panamá, derrocó el poder de Manuel Noreiga y fue detenido acusado de narcotráfico. Casualmente, fue el 3 de enero de 1990 cuando se rindió a las fuerzas estadounidenses.

Tras ello, Noriega fue llevado a EEUU, fue juzgado y condenado a 40 años de prisión. Finalmente, fue extraditado a Francia y luego a Panamá, lugar en el que cumplió condenas por crímenes durante su dictadura y falleció en el año 2017.

La operación en Venezuela guarda bastantes similitudes con lo que pasó hace 36 años. Pero la gran pregunta es si esta acción, la de atacar Venezuela y la de detener a un jefe del Estado en suelo extranjero respeta el derecho internacional.

Lo que dice el derecho internacional

La respuesta, en esta ocasión, es bastante sencilla. No, la operación de este sábado de EEUU no respeta el derecho internacional, según recoge la carta de principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para comprobarlo, sólo necesitamos acudir al artículo 2, párrafos 1 y 4, de la Carta de la ONU:

  • 1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
  • 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Sienta un "precedente peligroso"

Ezequiel Jiménez, Doctor en Derecho Internacional en la Universidad de Middlesex (Reino Unido), ha publicado una reflexión en la red social X en la que ha explicado que el ataque de EEUU sienta un "peligroso" precedente. "Sin duda, la situación política en Venezuela debe ser diferente", ha iniciado.

"Pero una intervención militar armada extranjera ilegal, con una larga historia, no producirá el resultado político deseado y sienta un precedente peligroso (una vez más) para una región pacífica del mundo", ha destacado.

"Ahora la prueba es si la OAE y el Consejo de Seguridad reaccionan en consecuencia, junto con el MERCOSUR y la CELAC. Hay mejores maneras de salir de una dictadura que las bombas. Recordatorio: la Corte Penal Internacional mantiene jurisdicción sobre Venezuela", ha señalado en un segundo mensaje.

El Doctor en Derecho Internacional ha asegurado que Venezuela es "solo el último caso de erosión del orden jurídico internacional por parte de Estados Unidos". "Un caso con problemas, pero con un sistema estable. Desde Irak (2003) hasta Yemen, Nigeria, Irán, Siria, Somalia e incluso Groenlandia, por nombrar alguno", ha añadido.

