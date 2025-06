Netanyahu asegura que avisaron a EEUU y que hubo reuniones antes de atacar a Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este viernes que Estados Unidos era consciente y sabía que iba a atacar Irán y que sin su apoyo no hubiese podido hacerlo. De hecho, ha asegurado que incluso mantuvo algunas reuniones antes de los bombardeos de esta madrugada y ha dicho que ha dejado "en manos" de Trump decidir si seguir continuando. "Tuvimos contacto con ellos (el Gobierno de EEUU) en muchas conversaciones, incluso en reuniones, aunque no todas son conocidas, y esto, por supuesto, es muy importante", ha afirmado Netanyahu a través de un videomensaje, donde ha agregado que si no tuviesen el apoyo de EEUU, no hubiesen realizado la ofensiva.

Las declaraciones del mandatario israelí se producen apenas unas horas después de que Israel atacase la madruga del viernes múltiples instalaciones militares y otros objetivos del país, alegando que esta acción era necesaria para la defensa de la nación, pues Teherán "podría tener un arma nuclear en muy poco tiempo".

Después de varios ataques de Israel, Irán ha respondido con el envío de docenas de drones, que en su gran mayoría han acabado siendo interceptados, a diferencia de las ofensivas israelíes que han logrado traspasar las defensas iraníes. En los ataques han muerto al menos 70 personas y han resultado heridas otras 300, según datos de los medios locales. Entre los fallecidos se encontraban varios altos mandos de Irán, como es el caso del comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami.

Según ha destacado el primer ministro israelí en un discurso dirigido a la nación, el momento clave en este conflicto ocurrió en septiembre de 2024, cuando murió el secretario general del partido milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, aliado de Irán, en un ataque de Israel. "A partir de ahí me quedó claro que el muro iraní había colapsado y que Irán tendría que acelerar su programa nuclear", ha detallado el mandatario, que ha asegurado que la ofensiva realizada contra Irán fue planeado inicialmente en abril, pero que se acabó aplazando hasta ahora por una sugerencia del Ejército.

El primer ministro ha terminado su discurso afirmando que la operación contra Irán funciona a una escala "completamente diferente" a su incursión en Gaza y que su importancia es tal que "puede cambiar la historia, y no solo garantizar el futuro de Israel, sino abrir la puerta a un nuevo Oriente Próximo". "El 7 de octubre, parecía que nos enfrentábamos a la aniquilación; hoy, estamos al borde de un punto de inflexión histórico. Hablaré directamente al pueblo iraní en un futuro, porque creo que hay grandes oportunidades ante nosotros", ha sentenciado.

Además, con respecto a los ataques directos realizados contra Irán en las últimas 24 horas—que el país no ha tardado en responder— Netanyahu ha defendido que se han realizado ante la amenaza creciente nuclear, pues considera que "si Irán se hiciera con un arma nuclear, no estaríamos aquí". Sin embargo, la propia ONU ha rechazado esta idea argumentando que no se disponen de pruebas que avalen este pensamiento, aunque tampoco ha podido asegurar que se trate de un programa exclusivamente pacífico (dedicado al uso civil y no militar, tal y como defienden en Teherán).

Con respecto al conocimiento de Estados Unidos del ataque, el mandatario ha asegurado que estaba al tanto de ello y que ha dejado "en manos" del presidente de EEUU la decisión de si seguir atacando a partir de este momento. "Sabían del ataque, ¿qué harán ahora?", se ha cuestionado Netanyahu. "Trump toma sus propias decisiones, y no pretendo hablar con él. Lo hace de forma muy convincente y contundente, y ya dijo en su momento que Irán no debe tener armas nucleares, un punto de coincidencia entre nosotros y la política norteamericana", ha comentado en su discurso.

Cabe destacar que los ataques se han producido en un momento trascendental, pues se esperaba que este fin de semana tuviese lugar la sexta ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní, el cual ha generado las críticas de Israel.

La última palabra la tiene Trump, aunque los ataques sobre Irán continúan

De hecho, Trump, quien supuestamente, según Israel, tiene la última palabra para decidir si seguir atacando al país, ya ha amenazado a Teherán con que la situación empeorará en el caso de que no se llegue a un acuerdo.

"Les dije que sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia, y que Israel posee mucho, y mucho más por venir, y que sabe cómo usarlo. Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora, y la cosa solo empeorará!", ha advertido Trump en su red social, Truth Social.

En la misma línea han sido el resto de sus mensajes, en donde ha querido recordar que dio un ultimátum a Teherán para que en 60 días llegase a un acuerdo y que ya han superado en un día dicho plazo, en un claro tono de amenaza. "Hace dos meses le di a Irán un ultimátum de 60 días para que llegara a un acuerdo. ¡Deberían haberlo hecho! Hoy es el día 61. Les dije qué hacer, pero no pudieron. ¡Ahora quizás tengan una segunda oportunidad!", ha expresado el mandatario.

Los ataques no han cesado por ahora, según han confirmado varios medios iraníes, que han afirmado que Israel ha vuelto a realizar nuevas ofensivas durante la última hora de la tarde del viernes contra Irán, incluidos Teherán y la planta nuclear subterránea de Fordó, una de las principales del país.

Una versión distinta a la que ofrecía Marco Rubio

La versión de Israel (en la que afirma que EEUU tenía conocimiento de los ataques) contrasta con las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se desligó de la operación israelí. "No estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses de la región", ha expresado a través de un comunicado. Además, según este, la ofensiva de Israel se ha realizado de forma "unilateral" y "para su propia defensa". "Seamos claros: Irán no debe atacar intereses ni personal estadounidense", ha agregado Rubio.