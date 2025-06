Trump amenaza a Irán con ofensivas "aún más brutales" si no llega a un acuerdo: "¡Simplemente, háganlo, antes de que sea demasiado tarde!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha bendecido el nuevo ataque israelí sobre Irán— que se ha cobrado la vida del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, entre más víctimas— y ha exigido al territorio árabe que llegue a un acuerdo antes de que "no quede nada".

"Le di a Irán una y otra oportunidad para llegar a un acuerdo. Les dije, con la mayor firmeza, que 'simplemente lo hicieran', pero por mucho que lo intentaran, por muy cerca que estuvieran, simplemente no pudieron lograrlo", ha afirmado en su perfil de 'Truth Social', la red de la que es propietario el mandatario.

Según este, Irán debería haber tenido en cuenta que la alianza de Estados Unidos e Israel cuenta con ventaja al tener los mejores equipos militares, por lo que debería haber reflexionado sobre aceptar el acuerdo, en vez de haberlo pospuesto e ignorado.

"Les dije que sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia, y que Israel posee mucho, y mucho más por venir, y que sabe cómo usarlo. Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora, y la cosa solo empeorará!", ha agregado el republicano, que ha amenazado con una mayor destrucción en el supuesto de que no se llegue a un acuerdo.

"Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Que Dios los bendiga a todos!", ha concluido el mandatario en su mensaje.

No es la primera vez que Washington amenaza a Irán, enemigo habitual de Estados Unidos. De hecho, el Departamento de Estado había aprobado este martes la evacuación del personal no imprescindible y de sus familiares destinados en Bagdag, debido a la escalada de las tensiones entre Israel e Irán. Tampoco es desconocida la pésima relación entre Israel e Irán, que aunque llevan décadas de conflicto, nunca habían protagonizado ataques directos contra sus territorios, sí a través de terceras potencias.

El momento escogido para los ataques ha sido crucial, pues este fin de semana se esperaba que hubiese una nueva ronda de reuniones entre Estados Unidos e Irán (sería la sexta), en el marco de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, causante de las ofensivas de Israel, que alega que los planes nucleares del país árabe ponen en riesgo la seguridad del país. "Si no se detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo", declaraba el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Una espiral de ofensivas

El mensaje del mandatario republicano llega después de que Israel realizase una ofensiva a gran escala contra Irán, que el país no ha tardado en responder. El primero de ellos, que ha contado con más de 200 aviones y cerca de 300 proyectiles, ha sido el más grave. Mientras tanto, la segunda, ha conseguido ser esquivada por los sistemas de seguridad de Israel.

"Hemos iniciado esta operación porque ha llegado el momento; estamos en un punto sin retorno. No podemos permitirnos esperar otro momento, no tenemos otra opción. Los acontecimientos recientes y pasados de la historia nos han enseñado que cuando el enemigo intenta destruirnos, no debemos hacer la vista gorda. Necesitamos luchar por nuestra existencia", afirmó el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir que advirtió que Irán respondería en los próximos días. "El régimen iraní intentará atacarnos en respuesta y el costo esperado será diferente al que estamos acostumbrados", agregó.

Las ofensivas israelíes han terminado con la vida de al menos tres altos comandos de Irán, entre ellos el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hussein Salami. Sin embargo, Estados Unidos, que exige que Irán acepte el acuerdo nuclear, mantiene su negativa de estar detrás de la operación.