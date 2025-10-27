Paul Biya seguirá al frente de Camerún con 92 años y tras 43 de mandato: ¿a cuántos papas, presidentes y primeros ministros franceses equivale eso?

Cuando se habla de la longevidad de un mandatario es recurrente tirar de hemeroteca y hasta de 'números' para dar cuenta de la importancia de su figura. El reinado de Isabel II de Inglaterra, la periódicamente renovada presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid o la reticencia de Vladimir Putin a levantarse de la silla presidencial en Rusia son algunos ejemplos. Hay otro, aún mejor por lo excepcional de su caso, el de Paul Biya, presidente de Camerún desde 1982... y lo que queda.

El controvertido líder camerunés, bajo la constante acusación de dictador o caudillo en un país sometido, ha renovado su mandato a los 92 años tras su reciente victoria electoral... Y ya van ocho.

Esta vez, el veredicto se ha hecho esperar dos semanas desde los comicios del 12 de octubre, ante la reclamación del opositor Issa Tchiroma Bakary de haber sido él quien venció. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha dado la razón al todopoderoso y anciano líder, con el 53'66% de los votos, por el 35'19% de Bakary.

"Por ello, queda proclamado como presidente electo de la República, tras obtener la mayoría de los votos, el candidato Paul Biya", ratificaba el presidente del Constitucional, Clement Atangana. Por delante, si la salud le acompaña, otra legislatura inicialmente prevista de siete años.

Con su hito, Paul Biya ratifica su posición de jefe de estado no monárquico más antiguo del mundo. Basta echar un vistazo a su historial, pleno de conspiraciones, autogolpes y represión social, de seis décadas en el poder, de ellos 43 como presidente (por ahora), desde noviembre de 1982.

Si tenemos que echar cuentas en función de los papas que han 'acompañado' el gobierno de Biya, a su toma de posesión ocupaba la Santa Sede Juan Pablo II. Pese a su también extenso mandato, a él le sucedieron Benedicto XVI, Francisco y ahora León XIV.

En España, aparte de venir del batacazo deportivo del Mundial de fútbol de 1982, en España acababa de llegar al poder Felipe González. A sus 14 años de gobierno le siguieron ocho de José María Aznar, siete de José Luis Rodríguez Zapatero, otros siete de Rajoy y de momento siete de Pedro Sánchez. En cuestión de reyes no hay mucho lío. Entonces era el tiempo de Juan Carlos I y ahora lo es de Felipe VI.

La medida es bastante más corta en Reino Unido si tiramos de realeza. A la 'entrada' de Paul Biya ya llevaba años en el trono Isabel II, continuada hace apenas años por su hijo, Carlos III. En cambio, la lista de premiers sí que es extensita... Porque en 1982 se notaba la mano 'de hierro' de Margaret Thatcher, a quien continuarían John Mayor, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y más reciente —y mucho más inestablemente— Theresa May, Boris Johnson, Elizabeth Truss, Rishi Sunak y el actual, Keir Starmer. Diez primero ministros británicos en lo que Camerún sólo conocía un líder.

Si nos vamos a Francia, la cosa tampoco mejora mucho (y mucho menos con los últimos tiempos macronistas). Allá por 1982, el país vecino el presidente de la República era François Mitterrand, con un largo y repetido mandato de 14 años, relevado por Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande y, desde 2017, Emmanuel Macron. Ojo con la lista paralela de primeros ministros, nada menos que 22 desde 1982... aunque ciertamente en el último año y medio ha habido cuatro. A la publicación de esta pieza sigue siendo Sébastien Lecornu.

Lo que hoy es Francia hace años era Italia, donde ser dirigente político parecía el trabajo temporal por antonomasia Pero mucho antes de Giorgia Meloni, las últimas cinco décadas en el país transalpino fueron un non-stop de cambios. Porque presidentes de la República ha habido seis (Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano y Sergio Mattarella), pero lo que convencionalmente llamamos primeros ministros... Hasta 24 movimientos en los últimos 43 años, incluyendo a Silvio Berlusconi tres veces o a Romano Prodi o Giuliano Amato dos veces,

Lo que no podemos contar, por inabarcable, son las giras de despedida de The Rolling Stones y Scorpions en este tiempo. La hemeroteca llega hasta donde llega...