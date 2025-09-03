Putin abre la puerta a una reunión con Zelenski en Rusia: "Si está preparado, que venga a Moscú"
El jefe del Kremlin ha defendido que esa reunión "tendrá lugar" tras asistir en Pekín en los festejos de China del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Vladimir Putin tienda la mano a Volodímir Zelenski. El líder del Kremlin ha sorprendido este miércoles desde Pekín (China) y, tras asistir a los festejos por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ha asegurado en una rueda de prensa que "si Zelenski está preparado, que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar".