Putin señala a dos países de la UE como culpables del inicio de la guerra en Ucrania

Vladímir Putin ha señalado a dos nuevos culpables de la guerra en Ucrania. El presidente ruso afirma en un documental transmitido por el canal estatal ruso "Rossiya-1", y recogido por Euronews, que la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la OTAN fue el detonante del conflicto. El trabajo ha sido elaborado por el periodista afín al Kremlin Pavel Zarubin y recoge extensas declaraciones del mandatario grabadas en la primavera de 2025.

"En Bulgaria y Rumania aparecen las llamadas bases avanzadas ligeras estadounidenses, cada una con 5.000 soldados. Tenemos el legítimo derecho de preguntarnos: ¿contra quién se está llevando a cabo esta expansión?", afirma, criticando la presencia militar occidental en Europa del Este.

Según el líder ruso, esta expansión ignoró las advertencias de Moscú y desencadenó el conflicto: "La esperanza era que escucharan las declaraciones y de alguna manera cambiaran su actitud hacia Rusia. Pero, desgraciadamente, no los escucharon [...] Esto condujo a los trágicos acontecimientos en dirección a Ucrania".

Cree que la reconciliación con Ucrania es "inevitable"

El documental también aborda la anexión de Crimea en 2014. Putin reconoció que, en aquel momento, Rusia no estaba preparada para un enfrentamiento directo con Occidente: "Era casi irreal. El país no estaba preparado para una confrontación tan frontal con todo el Occidente colectivo". Añade que en ese momento se intentó resolver el conflicto en el Donbás "por medios pacíficos".

Putin también aprovecha la emisión para asegurar que, pese a las provocaciones de Occidente y el uso de armamento occidental por parte de Ucrania, Rusia no ha considerado necesario el uso de armas nucleares. "No había necesidad de usarlas, y espero que no haya necesidad de ellas", declara.

Sobre el futuro del conflicto, el líder del Kremlin se mostró convencido de que llegará una reconciliación con Ucrania: "Creo que es inevitable. A pesar de todas las tragedias que estamos viviendo ahora. Es cuestión de tiempo", asegura, cuando se le preguntó si era posible una tregua.