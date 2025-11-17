Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Qué está pasado en Polonia: vuelve la sombra del "sabotaje" tras una explosión en una ruta ferroviaria clave
Global

Global

Qué está pasado en Polonia: vuelve la sombra del "sabotaje" tras una explosión en una ruta ferroviaria clave

La UE y la OTAN no han tardado en reaccionar a lo ocurrido en un país miembro de ambos organismos, mientras el Gobierno polaco aleja, por ahora, el fantasma de Rusia.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Miembros de las fuerzas policiales, en el lugar de la explosión en mitad de la vía ferroviaria entre Varsovia y Lublin
Agentes de policía investigan la explosión de un artefacto en mitad de la vía ferrea entre Varsovia y LublinAleksander Kalka

La sombra del "sabotaje" vuelve a cernirse sobre Polonia. Sin que las autoridades nombren oficialmente a Rusia aún, las sospechas se han disparado en múltiples direcciones a raíz de una explosión y otros ataques en una vía clave del sistema ferroviario polaco.

Ha sido el primer ministro, Donald Tusk, el que ha pronunciado la palabra clave al denunciar este lunes "un sabotaje sin precedentes" tras la extraña explosión en mitad de la vía que une Varsovia con Lublin, en el extremo este del país, a la altura de la estación de Mika. "Lamentablemente se confirmaron los peores temores", añadía el mandatario polaco en sus redes.

La explosión de un artefacto activado por cable a la altura de la población de Mika en la madrugada del sábado al domingo destruyó la vía principal, unos daños que se multiplicaron durante el domingo en otros puntos de la vía. Horas más tarde se detectó un "socavón" que había desviado los raíles, así como desperfectos en el sistema de alimentación eléctrica junto a herramientas presuntamente utilizadas para provocar esos daños. también se encontraron herramientas supuestamente utilizadas para perpetrar los sabotajes.

Esta ruta es relevante no sólo en términos nacionales, sino a nivel internacional, porque, prosigue Tusk "es de vital importancia" para el envío de ayuda humanitaria a Ucrania, a la que separan unos pocos kilómetros de Lubin.

Para el Gobierno polaco los hechos "atentan directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos" y advierten de que "capturaremos a los responsables, sean quienes sean".

El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, ha sido el primer alto cargo en abrir la hipótesis rusa... aunque sea para cerrarla. Al respecto de su posible responsabilidad tras numerosas incursiones de drones y aviones rusos en el espacio territorial polaco, el miembro del Gobierno asegura que Moscú "no tiene tanto poder" como para creer que está detrás de "cada situación de este tipo".

Como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, lo ocurrido en Polonia ha puesto en alerta, aún más, a los mandos de ambos organismos. Mark Rutte ha reconocido que la alianza atlántica se mantiene "en estrecho contacto con las autoridades polacas" si bien ha pedido esperar a los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones.

Algo más contundente en sus palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apuntado que las amenazas a la seguridad de la Ue son "reales" y "cada vez mayores". Ante este escenario, sin entrar en más análisis, la mandataria cree que Europa "debe reforzar urgentemente su capacidad para proteger" tanto su espacio aéreo como sus infraestructuras.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 