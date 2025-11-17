Qué está pasado en Polonia: vuelve la sombra del "sabotaje" tras una explosión en una ruta ferroviaria clave

Agentes de policía investigan la explosión de un artefacto en mitad de la vía ferrea entre Varsovia y Lublin

La sombra del "sabotaje" vuelve a cernirse sobre Polonia. Sin que las autoridades nombren oficialmente a Rusia aún, las sospechas se han disparado en múltiples direcciones a raíz de una explosión y otros ataques en una vía clave del sistema ferroviario polaco.

Ha sido el primer ministro, Donald Tusk, el que ha pronunciado la palabra clave al denunciar este lunes "un sabotaje sin precedentes" tras la extraña explosión en mitad de la vía que une Varsovia con Lublin, en el extremo este del país, a la altura de la estación de Mika. "Lamentablemente se confirmaron los peores temores", añadía el mandatario polaco en sus redes.

La explosión de un artefacto activado por cable a la altura de la población de Mika en la madrugada del sábado al domingo destruyó la vía principal, unos daños que se multiplicaron durante el domingo en otros puntos de la vía. Horas más tarde se detectó un "socavón" que había desviado los raíles, así como desperfectos en el sistema de alimentación eléctrica junto a herramientas presuntamente utilizadas para provocar esos daños. también se encontraron herramientas supuestamente utilizadas para perpetrar los sabotajes.

Esta ruta es relevante no sólo en términos nacionales, sino a nivel internacional, porque, prosigue Tusk "es de vital importancia" para el envío de ayuda humanitaria a Ucrania, a la que separan unos pocos kilómetros de Lubin.

Para el Gobierno polaco los hechos "atentan directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos" y advierten de que "capturaremos a los responsables, sean quienes sean".

El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, ha sido el primer alto cargo en abrir la hipótesis rusa... aunque sea para cerrarla. Al respecto de su posible responsabilidad tras numerosas incursiones de drones y aviones rusos en el espacio territorial polaco, el miembro del Gobierno asegura que Moscú "no tiene tanto poder" como para creer que está detrás de "cada situación de este tipo".

Como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, lo ocurrido en Polonia ha puesto en alerta, aún más, a los mandos de ambos organismos. Mark Rutte ha reconocido que la alianza atlántica se mantiene "en estrecho contacto con las autoridades polacas" si bien ha pedido esperar a los resultados de la investigación antes de sacar conclusiones.

Algo más contundente en sus palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apuntado que las amenazas a la seguridad de la Ue son "reales" y "cada vez mayores". Ante este escenario, sin entrar en más análisis, la mandataria cree que Europa "debe reforzar urgentemente su capacidad para proteger" tanto su espacio aéreo como sus infraestructuras.