Querían darse un remojón en la piscina pero la intrusión de un inquietante 'fósil viviente' les pone los pelos de punta

Hay animales para todos los gustos, desde los más domésticos hasta los más salvajes, pero lo que nadie quiere es toparse con un peligroso ejemplar por sorpresa en su piscina. Esto es lo que ocurrió en una vivienda en Florida, donde los propietarios se vieron obligados a llamar rápidamente a las autoridades.

Los dueños de una casa en la ciudad de San Agustín se quedaron atónitos cuando fueron a bañarse en su piscina privada y se encontraron con que estaba ocupada por un joven caimán nadando plácidamente, según ha informado anagrafecaninacampania.it.

La visita inesperada obligó a intervenir al sheriff local, y las imágenes captadas por su cámara corporal se han hecho virales durante las últimas semanas en todo el mundo. La actuación del agente ha sido difundida por las redes sociales, donde muchos han señalado su sangre fría.

En la grabación se observa cómo el sheriff captura al reptil con sus manos desnudas (sin ningún tipo de protección visible) y lo mete en los asientos de detrás de su vehículo, e incluso le abrocha el cinturón de seguridad, un detalle que ha sido muy comentado.

El vídeo es breve, pero plasma a la perfección la realidad de Florida, donde la fauna salvaje se adentra en los entorno urbanos. La presencia de caimanes, un animal que ha cambiado muy poco a lo largo de los millones de años que ha habitado la Tierra —lo que provoca que se le llame también, junto a otro conjunto de reptiles, con el sobrenombre de "fósil viviente"— es común en este estado de EEUU.

Su presencia, aunque preocupa y de vez en cuando provoca un gran susto, ya casi no sorprende a los residentes, prácticamente acostumbrados a la fauna local.