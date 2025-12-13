Un británico explica por qué todo el mundo quiere mudarse a España y lo resume en una frase: "La vida todavía parece vida"

España dejó de ser la imagen simplificada de jubilados bebiendo cerveza barata en la Costa del Sol. Hoy es uno de los países más multiculturales de Europa, un destino elegido por personas de lugares muy distintos que buscan algo más que buen clima. Stuart, inglés residente en España, explica en su canal Spain Speaks, por qué tanta gente está dando este paso y cómo ha cambiado el perfil de quienes se instalan en el país.

Una España muy distinta al estereotipo

Durante años, la idea dominante era la del extranjero retirado que pasa aquí sus últimos años sin hablar más que dos palabras en español. Esa realidad aún existe, pero es solo una parte. Actualmente, a 1 de enero de 2025, en España vivían alrededor de 6,9 millones de personas con nacionalidad extranjera, lo que supone en torno al 14% de la población total; si se mira a las personas nacidas fuera de España (incluyendo ya nacionalizados), el porcentaje sube a algo más del 19 %, según datos de INE.

Por qué tantos se mudan a España

La respuesta más repetida es sencilla: calidad de vida. Muchas personas señalan que su día a día aquí mejora de forma radical. Para empezar, el ritmo más lento, ya que en España las cosas funcionan a otro compás, algo que muchos valoran como un alivio.

Luego está la cultura social: la vida se hace en la calle, con horarios y costumbres donde compartir es lo habitual, y la gastronomía, ligada a ello, ya que la comida se convierte en un atractivo por sí misma.

Por otro lado, las ciudades 'caminables': en la mayoría de las urbes no hace falta coche; basta transporte público, Uber o caminar, y la sanidad pública y privada de gran nivel, accesible y asequible.

Por último, el clima: no es verano perpetuo, pero sí abundancia de días soleados, sobre todo en Canarias, Comunidad Valenciana o Costa del Sol. El norte, eso sí, conserva inviernos más duros.

Como resume el creador del vídeo, España es "uno de los pocos países donde la vida todavía se siente como vida": comidas lentas, fines de semana que importan y gente que sale a disfrutar.

Los angloparlantes ya no viven en burbujas

Antes predominaban los jubilados que buscaban sol y un coste de vida más bajo. Hoy llegan perfiles nuevos: teletrabajadores repartidos por todo el país, profesores en el sistema educativo, estudiantes internacionales como Erasmus, creativos que buscan una vida menos acelerada y, sobre todo, empiezan a integrarse más: hacen intercambios de idiomas, participan en rutas de senderismo, trabajan en startups y forman amistades con españoles. Cada vez menos viven aislados en zonas exclusivamente de expatriados.

El peso creciente de Latinoamérica

Es uno de los grupos más numerosos. La explicación es clara: idioma compartido, raíces culturales comunes y vínculos familiares. En cualquier ciudad española se encuentran argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos o ecuatorianos. Para España, esta llegada supone un enriquecimiento: gastronomía, música, expresiones, celebraciones y una comunidad que, según el vídeo, destaca por su esfuerzo y espíritu emprendedor.

En cuanto a Europa, Italia, Francia, Rumanía y Bulgaria aportan también miles de nuevos residentes. Los italianos buscan clima y similitud cultural; los franceses, mejor tiempo sin estar lejos de casa; rumanos y búlgaros llegan por oportunidades laborales en agricultura, logística u hostelería. En las islas, la comunidad alemana es muy visible.

También se incrementa la presencia de personas de Marruecos, China, Pakistán o India, que han impulsado pequeños comercios y son parte esencial de la vida económica del país.

No todo es fácil: los retos de empezar en España

Pero el vídeo no quiere ser una loa continua a España y también aborda los contras del país. Destaca sobre todo la burocracia y el papeleo, un clásico para quien llega, además de la dificultad y necesidad de aprender el idioma, incluso en grandes ciudades, por el bajo o nulo nivel de inglés de los españoles.

En el orden económico, destaca negativamente los salarios más bajos que en otros países europeos.