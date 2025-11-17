Rusia fija su mirada en un país fundador de la OTAN y este refuerza sus defensas fronterizas

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) surgió a raíz de la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de 1949. El documento fue ratificado por doce países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Todos ellos se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.

Ahora, en un contexto de gran tensión entre la OTAN y Rusia, el país presidido por Vladímir Putin ha fijado su mirada en Noruega, uno de esos doce países fundadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En concreto, el ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, ha advertido recientemente, en una entrevista en el medio de comunicación británico The Telegraph, que Rusia ha llevado a cabo un despliegue militar en la península de Kola, a menos de 20 kilómetros de la frontera con Noruega.

Parte del arsenal nuclear ruso habría sido llevado a la península de Kola. Y eso no es todo, Rusia estaría realizando pruebas de armamentos. "Vemos que Rusia está probando nuevas armas allí", ha asegurado el ministro noruego.

Ante esa situación, el país nórdico ha decidido adoptar medidas y reforzar sus defensas fronterizas. En ese sentido, el jefe del ejército noruego ha informado de que miles de soldados estarán listos para desplegarse "las 24 horas del día, toda la semana, todo el año" en Finnmark.

Finnmark es una provincia situada en el extremo noreste de Noruega que pese a ser la menos densamente poblada de todo el país, tiene un gran valor estratégico, ya que es fronteriza tanto con Rusia como con Finlandia.

En consecuencia, el país nórdico ha optado por poner en funcionamiento una unidad militar en Finnmark. El principal objetivo de esta decisión del ejército noruego es disuadir a Rusia.