Un experto militar pone fecha a la posible incursión de Moscú en territorio de la OTAN

Carlo Masala, experto militar alemán y profesor de política, se ha pronunciado recientemente acerca de la posibilidad de que Rusia acabe llevando a cabo una incursión militar en territorio de la OTAN.

El especialista, que ha publicado el libro If Russia Wins: A Scenario ('Si Rusia gana: un escenario', en castellano), cree que Putin apuesta a que la OTAN no estará unida si llega el momento de aplicar el famoso artículo 5, que señala que un ataque armado contra alguno de los países que conforman la Alianza Atlántica se considera un ataque contra todos ellos, activando el mecanismo de defensa colectiva.

Atendiendo a ese planteamiento del presidente ruso, el experto militar pronostica que Rusia llevará a cabo una incursión limitada en el flanco oriental de la OTAN en un plazo de tres años, es decir, de aquí a 2028.

En declaraciones a Newsweek, Carlo Masala ha explicado que "después de escribir el libro, nuestro antiguo jefe del Servicio de Inteligencia Exterior (Bruno Kahl) dijo que el Servicio de Inteligencia Exterior alemán tiene pruebas de que hay círculos en Moscú que ya no creen en el artículo 5 de la OTAN y que les gustaría ponerlo a prueba".

"Yo estaría de acuerdo con esta interpretación. Ellos (Moscú) ven a una Administración Trump que vacila entre adoptar una postura dura con Rusia o no, pero que definitivamente no está dispuesta a luchar en una guerra por Europa", ha destacado el especialista.

En ese sentido, el experto ha recordado lo ocurrido cuando varios aviones de combate rusos realizaron una incursión en el espacio aéreo de Estonia y el país decidió invocar el artículo 4 de la OTAN, que contempla que los países miembros de la Alianza Atlántica se consultarán siempre que cualquiera de ellos considere que su integridad territorial se ve amenazada.

"Lo que oí sobre la reunión de la OTAN cuando Estonia invocó el artículo 4 fue que había un pequeño grupo de países de la OTAN, Estados Unidos y también Alemania, que estaban muy interesados en mantener abierta la posibilidad de que los tres aviones de combate entraran en el espacio aéreo estonio por error. Los demás, digamos los países de Europa del Este y los bálticos, se mostraron muy duros con la idea de que se trataba de algo deliberado", ha contado Masala.

Por lo tanto, según el especialista, es una realidad que en la OTAN "tenemos esa división", una situación que Rusia podría tratar de aprovechar en un periodo no demasiado lejano.