Rusia fusiona la brutalidad de las tácticas soviéticas con los modernos drones para hacer retroceder a Ucrania

Jose Colon/Anadolu via Getty Images

Las fuerzas rusas están ganando terreno en Ucrania fusionando la fuerza bruta al estilo soviético con tácticas modernas de drones y artillería, creando un implacable "efecto bola de nieve" que presiona a las tropas ucranianas a retirarse, informó The Wall Street Journal.

El método ruso en la guerra desatada por el presidente Vladimir Putin hace ya más de tres años se basa en el empleo de drones para identificar objetivos y en el poder de sus bombas y artillería para allanar el camino a la infantería para apoderarse del territorio ucraniano.

"Cada elemento del ataque se apoya en los demás, que se producen simultáneamente o en oleadas. Esto crea un efecto de bola de nieve que obliga al ejército ucraniano a retirarse", afirma el artículo, según ha difundido The New Voice of Ukraine.

El resultado de estas tácticas es una ofensiva agotadora contra las ciudades y pueblos ucranianos destruidos, con un coste de miles de muertos y heridos cada semana, escriben los periodistas.

Las fuerzas rusas utilizan drones de ataque pequeños y rápidos que pueden inutilizar todo tipo de vehículos. "También utilizan artillería y drones para atacar vehículos que llevan tropas frescas o suministros al frente o que intentan evacuar a los heridos", escribe el periódico estadounidense

En campo abierto, los comandantes rusos suelen enviar soldados al frente ucraniano en vehículos pequeños y rápidos, como motocicletas. Avanzan a toda velocidad con el objetivo principal de sobrevivir el tiempo suficiente para detectar las posiciones de los soldados ucranianos, quienes les disparaban para intentar detenerlos, y atacar.

En las ciudades, la infantería rusa lanza ataques implacables y a menudo avanzan de tres en tres, corriendo entre edificios bajo el fuego de morteros y drones explosivos ucranianos.

