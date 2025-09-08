Rusia no logra tomar un punto clave de la guerra en verano y ya se prepara para una segunda ronda

Un bombero regresa corriendo a su vehículo tras un ataque aleatorio de un dron ruso Shahed cerca de la línea del frente el 26 de agosto de 2025 en Iverske, aldea ucraniana al norte de Pokrovsk.

La ofensiva de verano de Rusia en su guerra contra Ucrania, desatada hace más de tres años, no logró ninguno de sus objetivos clave pero avanza lentamente en partes del frente, según funcionarios ucranianos y analistas internacionales, que advierten que ahora se están reagrupando y preparando para ataques más masivos.

El Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) informó que la actividad rusa se está intensificando cerca de Pokrovsk, Dobropillia, Kramatorsk y Siversk. "Funcionarios ucranianos advirtieron que el comando militar ruso se está reagrupando y reforzando sus tropas en el oeste del óblast de Donetsk, probablemente antes de una importante operación ofensiva", señalaron.

Mientras, DeepState, una plataforma analítica ucraniana que proporciona actualizaciones diarias del mapa del campo de batalla, apuntó que 1.587 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano han sido capturados por Rusia en los últimos tres meses. Y la mayoría de los ataques de infantería rusa, el 33%, tuvieron como objetivo la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, según los analistas.

"La decisión del comando militar ruso de redistribuir más fuerzas en el área de Dobropillya sugiere que Rusia podría seguir centrándose en esfuerzos ofensivos al noreste de Pokrovsk", destacó el ISW. "Las fuerzas rusas también están intentando interceptar las principales líneas terrestres de comunicación ucranianas (GLOC) en el oeste de la región de Donetsk para complicar la logística ucraniana y permitir nuevos avances rusos durante futuros esfuerzos ofensivos en la región de Donetsk", agregó.

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido indicaron la semana pasada que el Ejército de Rusia ha "reducido" sus actividades ofensivas en las provincias ucranianas de Járkov y Sumi debido a la "reubicación de elementos a otros puntos de la línea de frente", ante la intensificación de la ofensiva en Donetsk.

"La reubicación de fuerzas es muy probablemente parte de un intento de incrementar la presión sobre ejes prioritarios, incluida la provincia de Donetsk", señaló. Y agregó que "fuentes abiertas indican que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo durante los últimos días contraataques exitosos al oeste de Kupiansk, un importante nudo logístico en Járkov" en torno al cual Rusia había logrado "avance significativos" durante el último mes.

Por otra parte, hicieron hincapié en que el eje de Pokrovsk sigue siendo la "prioridad" para Moscú y "el foco de la mayor proporción de asaltos rusos, en relación con el resto del frente". "Las fuerzas rusas están usando varios métodos de asalto, incluidos ataques por saturación con motocicletas y ataques en grupos pequeños para intentar infiltrarse en las posiciones ucranianas", zanjó.