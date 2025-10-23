España comprará armas a EEUU para donárselas a Ucrania mediante el programa de la OTAN

Imagen de archivo del saludo entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump; durante la cumbre para la firma del acuerdo de alto al fuego en Gaza.

España sí comprará más armamento a EEUU, pero no lo hará en el marco del conflicto abierto con la Administración Trump por ser el único país de la OTAN en negarse a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB para 2030. Las armas estadounidenses que Madrid adquirirá serán destinadas a Ucrania, para hacer frente a la invasión rusa, y después de que el propio Trump rompiese con la política de Joe Biden de suministrar armamento con cargo a las arcas de Washington.

Así lo ha adelantado El País este jueves en una información en la que desvela que esta decisión fue tomada después de que Sánchez y la máxima responsable de Defensa, la ministra Margarita Robles, conversasen con sus homólogos ucranianos. Tanto el presidente Volodímir Zelenski como el titular de Defensa en Kiev, Denís Shmihal, trasladaron a España la necesidad de contar con ese armamento en un momento en el que Moscú vuelve a centrar sus bombardeos masivos en la ya débil y castigada infraestructura energéticas. A las puertas del invierno.

De esta forma, España pasa a adherirse al listado de países que participan en el programa PURL (acrónimo en inglés de 'Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania'). Dicha iniciativa no es más que la solución internacional conjunta hallada, sobre todo en el seno de naciones comunitarias y países del G7, ante la reacción de un Trump que dejó claro que se cortaba el grifo de las armas gratis.

¿Qué hay en la lista de la compra de armas del PURL?: desde misiles Patriot a los temidos Himars

En este sentido, cabe destacar que ya se han ido efectuando varias compras de armamento. En verano se prepararon cuatro paquetes por valor de 2.000 millones de dólares. Una primera factura que corrió a cargo de Alemania, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Noruega y Suecia. ¿Qué necesita Ucrania que solo pueda vender EEUU y que no encuentre sustituto en la producción de armamento española? Sobre todo, formas de defenderse de ataques a largo alcance y formas de atacar a largo alcance.

Eso se ha traducido en los necesarios misiles Patriot que nutren las baterías antiaéreas de mismo nombre. Estas defensas 'made in USA' son clave para evitar los bombardeos rusos. Pero hay más, en esos cuatro lotes iniciales también sobresalieron los sistemas Himars capaces de lanzar misiles de largo alcance. No es un armamento de defensa antiaérea, es una lanzadera móvil de cohetes que le permiten golpear objetivos rusos a larga distancia -fábricas de armamento, refinerías, plantas químicas, infraestructura energética... lo mismo que hace Rusia-, si emplean un misil ATACMS, o por lo contrario cargar seis cohetes M30/M31 con un rango de hasta 300 kilómetros.

Cabe destacar que otros países habían tomado la misma decisión, ante la reticencia de EEUU y sus vaivenes en el apoyo a Kiev, uniéndose a los primeros en los programas. Ha sido el caso de: Estonia, Letonia, Lituania, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia e Islandia.

