Zelenski y Sánchez, ante el Guernica: la simbólica imagen de la alianza entre España y Ucrania

Volodimir Zelenski ha vuelto a España y esta vez ha saldado una simbólica 'cuenta pendiente'. Allá por abril de 2022, en una temprana gira virtual por los parlamentos de las principales potencias para pedir ayuda ante la recién iniciada invasión rusa, el presidente ucraniano se dirigió al Congreso de los Diputados. En su mensaje hizo una comparación. Lo que sufría Ucrania en esos días era similar a lo que vivió la población de Guernica en 1937, en plena Guerra Civil.

Tres años más tarde y por expresa petición del líder del este de Europa, ha visitado el cuadro homónimo que representa esa matanza. Zelenski y Pedro Sánchez han compartido unos minutos en una visita privada al 'Guernica' de Picasso en el Museo Reina Sofía. Una imagen, distribuida por Moncloa, con gran fuerza simbólica.

Este martes, y en su tercera visita a España desde el comienzo de la guerra, el presidente de Ucrania se ha reunido tanto con Sánchez en La Moncloa como con Felipe VI en La Zarzuela y con empresarios del sector de Defensa, con el fin de sellar nuevas alianzas económicas y militares.

Pero la imagen del día era la captada a primera hora de la tarde en el madrileño Museo Reina Sofía. Los dos presidentes, con gesto serio y conversando unos instantes, se han plantado delante de la obra cumbre de Picasso, ante la que han permanecido unos instantes.

El presidente del Gobierno español ha sido "una imagen muy poderosa ante un símbolo universal de la paz y de la barbarie de la guerra". En una breve mención durante su rueda de prensa conjunta, Sánchez ha recordado haber tratado con Zelenski ante el cuadro que "fue voluntad de su autor que el Guernica sólo pudiera ser expuesto en España cuando se recuperase la libertad, algo que tardó demasiado".