Se incrementa a más de 2.200 muertos y más de 3.600 los heridos en el terremoto de Afganistán

KUNAR, AFGANISTÁN - 2 DE SEPTIEMBRE: Se observa a personas afuera cerca de casas gravemente dañadas tras un terremoto de magnitud 6.0 que azotó la provincia oriental afgana de Kunar el 2 de septiembre de 2025. El terremoto azotó el centro de Afganistán el domingo, causando la muerte de al menos 1400 personas y heridas a otras 3251, causando gran devastación en las provincias orientales de Kunar y Nangarhar. (Foto de Haroon Sabawoon/Anadolu vía Getty Images)

El terremoto que sacudió el pasado domingo el este de Afganistán ha terminado con la vida de al menos 2.205 personas y ha dejado al menos 3.640 heridos, según ha podido anunciar este jueves en un balance el Gobierno de los talibanes.

"Hasta la fecha, se han recuperado los cuerpos de los mártires, lo que eleva el número total de fallecidos confirmados a 2.205 y el de heridos a 3.640", afirmó en un mensaje en las redes sociales el portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat.

Mientras que se estabiliza la situación, las labores de rescate y de socorro continúan por parte de los efectivos y autoridades pertinentes. Además, tal y como ha detallado el mismo portavoz, se ha puesto a disposición de los ciudadanos tiendas de campaña y "se está llevando a cabo la distribución organizada de asistencia humanitaria primaria y urgente".

Se trata de una de las peores tragedias del país en décadas, así como uno de los terremotos más graves del país, superando el sucedido en octubre de 2023, que terminó con un total de más de 1.500 fallecidos, según cifras otorgadas por el Gobierno talibán.

A medida que pasan las horas se vuelve menos improbable encontrar bajo los escombros algún superviviente de la tragedia, especialmente en la zona cero del terremoto. Desde el Consejo Noruego para los Refugiados han advertido de la grave situación que afronta ahora el país, que ya de por sí vivía "al límite" y que lleva arrastras varias crisis humanitarias.