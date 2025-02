Trump culpa a Zelenski de la guerra en Ucrania: "No haber empezado"

El presidente de Estados Unidos ha reaccionado a las quejas del presidente de Ucrania por no estar en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia casi culpando a Volodimir Zelenski de la invasión rusa de 2022. "Hoy me dijeron: 'Bueno, no nos invitaron'. Bueno, llevas tres años allí. Nunca debiste haber empezado. Podrías haber hecho un trato", dijo Trump en unas declaraciones a los medios desde su mansión en Mar-a-Lago.

Según Trump, Ucrania debía haber mantenido conversaciones con Rusia mucho antes. "Un negociador a medias podría haber resuelto esto hace años, creo, sin perder muchas tierras, muy pocas tierras, sin la pérdida de vidas y sin la pérdida de ciudades que simplemente no están de su lado".

El presidente estadounidense hizo además un llamamiento a la celebración de elecciones en Ucrania para así echar a Zelenski de un cargo cuyo mandato terminó hace un año. Las elecciones en Ucrania están por ahora prohibidas debido a la ley marcial vigente desde la invasión rusa.

Las relaciones entre Zelenski y Trump son cada vez más tensas. El presidente ucraniano ha pospuesto su viaje a Arabia Saudí previsto para esta semana con la intención de no legitimar las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. La postura oficial en Kiev es que las negociaciones sobre cómo poner fin a la guerra no deben realizarse a su espalda.

En la reunión del martes en Arabia Saudí, Rusia endureció sus demandas y dijo que la OTAN debería abandonar su promesa de 2008 de otorgarle a Ucrania la membresía. Putin tampoco aceptará la presencia de tropas militares de la OTAN en Ucrania.

Mientras, los líderes europeos están preocupados porque Trump y Putin puedan llegar a un acuerdo sin contar ya no solo con Ucrania sino tampoco con la Unión Europea. Desde Europa se ha acusado a Trump de otorgar concesiones a Rusia de forma gratuita, incluso antes de que comenzaran las negociaciones, con relación a la aceptación de no incluir a Ucrania en la OTAN o asegurando que es una ilusión pensar que Kiev pueda recuperar territorio que ahora está bajo control ruso.