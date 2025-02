Zelenski acusa a Trump de estar bajo "desinformación rusa" y adelanta que no lograrán reemplazarle

TETIANA DZHAFAROVA/Pool via REUTERS

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ha dado una tajante y veloz respuesta a las últimas declaraciones de su homólogo estadounidense, un Donald Trump que ha iniciado un proceso de negociación con la Rusia de Vladímir Putin sin contar ni con el país invadido, Ucrania, ni con la Europa que constituyó uno de los pilares aliados los últimos años.

Zelenski rechazó este miércoles las afirmaciones sobre que sus índices de aprobación están en el 4%. Pero no se ha quedado ahí, ha deslizado que esas declaraciones están bajo una suerte de influjo de una burbuja de "desinformación rusa". Así, le ha acusado de caer presa de los engaños, discursos y falsedades del Kremlin.

El mandatario ucraniano no solo se ha referido a las críticas de no haber convocado elecciones en plena invasión -y con un tercio del territorio inmerso en el conflicto o bajo ocupación rusa-, también ha dejado claro que que los intentos de reemplazarlo durante la guerra contra Rusia no funcionarían.

"Como estamos hablando del 4%, hemos visto esta desinformación y entendemos que viene de Rusia", ha declarado Zelenski en una entrevista a la televisión ucraniana, recogida por la agencia Reuters.

Kiev asegura que Rusia está dirigida por "mentirosos patológicos" y recalca que "no puede confiarse" en Moscú

Por otro lado, Zelenski también había afirmado previamente que Rusia está dirigida por "mentirosos patológicos" y ha recalcado que "no puede confiarse" en Moscú para lograr la paz, después de un nuevo ataque con drones contra "infraestructura energética" en la provincia de Odesa, situada en el sur del país europeo.

"Nunca debemos olvidar que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos. No puede confiarse en ellos y hay que presionarlos, en nombre de la paz", ha dicho, antes de resaltar que "ha quedado claro que los representantes rusos estaban mintiendo una vez más" durante su cumbre con Estados Unidos en Arabia Saudí, al "afirmar que no atacan el sector energético de Ucrania".

"Sin embargo, de forma simultánea lanzaron otro ataque con drones contra transformadores eléctricos", ha subrayado en su cuenta en la red social X. "Esto pasa en invierno, con seis grados bajo cero durante la noche", ha especificado, al tiempo que ha incidido en que "al menos 160.000 residentes en Odesa están ahora sin calefacción y electricidad".

Así, ha detallado que "trece escuelas, una guardería y numerosos hospitales se han quedado sin electricidad o calefacción" y ha agregado que "los equipos de reparación están trabajando incansablemente" para restaurar el servicio. Zelenski ha insistido en que "desde hace casi tres años, el Ejército ruso ha usado de forma incansable misiles y drones" contra estas instalaciones en Ucrania.

Previamente, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, había indicado en Telegram que cuatro personas, entre ellas un niño, habían resultado heridas a causa de un ataque "masivo" con drones por parte de "terroristas rusos". Además, confirmó "cortes eléctricos" que afectaban al suministro de calefacción a residentes en la provincia.