Nueva amenaza de Trump a la OTAN: "No los necesitamos, pero nunca olvidaremos su posición en este momento crucial"

Donald Trump ha vuelto a tensionar sus relaciones con los aliados occidentales con un mensaje directo y sin matices publicado en su red social, Truth Social. En él, el expresidente estadounidense arremete contra la OTAN por su negativa a participar activamente en su guerra frente a Irán y vuelve a amenazar abiertamente a los miembros de la OTAN.

"Las naciones de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática nación de Irán, ahora diezmada militarmente. Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, ¡pero nunca olvidaré este momento crucial!", escribió Trump, en un nuevo mensaje que continúa en la línea de los que ha publicado recientemente contra sus socios europeos.

Pero este mensaje no es un hecho aislado. En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus críticas a la OTAN por no apoyarle en su guerra contra Teherán, que se alarga ya casi un mes. Esa dialéctica amenazante, caracterizada por ese "nunca olvidaremos la posición de los países europeos en este momento crucial" ha sido una constante en las últimas semanas..

La presión sobre Irán, en paralelo

En otro mensaje también publicado en Truth Social, Trump también 'repartió' contra Irán en el marco de las (no)negociaciones anunciadas en los últimos días. Según afirmó, los negociadores iraníes son "muy diferentes y extraños" y estarían "rogando" alcanzar un acuerdo, pese a que públicamente sostienen que siguen analizando las propuestas estadounidenses.

El presidente fue más allá al advertir de las consecuencias de un eventual fracaso diplomático: "Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, no habrá vuelta atrás y no será nada agradable", afirmó el presidente norteamericano.