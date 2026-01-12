Trump, que tiene a la OTAN en crisis por su obsesión con Groenlandia: "Yo soy el que salvó la OTAN"

Donald Trump unchained. El presidente de EEUU no encuentra freno desde que dio la orden de atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. En apenas diez días ha dado la vuelta al panorama internacional, llevando sus tentáculos también a Ucrania, Irán y a Groenlandia. Este último territorio le tiene obsesionado en su deseo por anexionárselo, pese a que pertenece a un aliado de la OTAN, como es Dinamarca.

El interés de Trump por hacerse con Groenlandia "por las buenas o por las malas" pasa por plantearse la adquisición vía económica o incluso, la vía militar para quitárselo a Dinamarca. Su sola idea ha generado una crisis interna en la OTAN, donde los 32 miembros se dividen entre apoyar al todopoderoso presidente de EEUU o hacerlo con el agraviado socio europeo.

Los apoyos a Dinamarca le llegan, sobre todo de Europa, donde la inmensa mayoría de miembros de la OTAN también lo son de la Unión Europea. Así, Francia, Alemania, Italia o España se han posicionado del lado danés, tratando de convencer a EEUU de que no vaya a más en su campaña por arrebatarle Groenlandia, un territorio soberano de Dinamarca.

Razones de una obsesión

De todo esto parece hacer caso omiso Donald Trump, que repite, día sí día también, su retórica expansionista hacia la isla más grande de todo el mundo. Pese a ser un territorio en su mayoría despoblado, para el magnate republicano es un "asunto de seguridad nacional" crucial para EEUU.

Más allá de su posición geoestratégica en el mapa, que también 'motiva' a Rusia o China, Groenlandia cuenta con importantes reservas de petróleo y de tierras raras, dos de los activos más valiosos en la actualidad.

Mientras tanto, Trump sigue a lo suyo y desdeña cualquier crítica a su política expansionista. A veces lo hace en sus comparecencias, otras lo hace en su red social favorita, Truth Social, donde este lunes ha dejado una reflexión más que llamativa.

I´m the one who SAVED NATO, reza uno de sus últimos mensajes. Algo así como "yo soy el que salvó la OTAN", un análisis solo al alcance de Donald Trump.

En su haber, como así se lo reconoce recurrentemente el secretario general, Mark Rutte, queda el haber logrado una firma unánime de los 32 miembros en el compromiso de dedicar hasta un 5% del PIB de cada país para cuestiones de Defensa.

Este compromiso incluye a España, que firmó pese a la negativa de Pedro Sánchez de pasar del 2'1%, razón que provocó numerosas demostraciones de ira de Trump hacia España, llegando a 'amenazar' con la expulsión de la OTAN, algo que no puede decidirse sin la unanimidad del resto de miembros.