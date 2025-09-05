Trump se vuelve cada vez más pesimista sobre el fin de la guerra de Ucrania y deja un buen recado a Putin

La reunión trilateral entre China, Corea del Norte y Rusia no ha sentado muy bien al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no tardó en lanzar algunos dardos a Putin a través de sus redes sociales. "Por favor, den mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos", escribía visiblemente molesto el republicano en Truth Social.

"La gran pregunta que debe responderse es si el presidente Xi de China mencionará la enorme cantidad de apoyo y 'sangre' que Estados Unidos entregó a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy hostil", agregaba el líder, quien se ha mostrado "pesimista" sobre el fin de la guerra en Ucrania.

"Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria. Espero que sean justamente honrados y recordados por su valentía y sacrificio", sentenció. Sus acusaciones no tardaron en tener respuesta por parte del tridente. "No hubo conspiraciones, nadie planeaba nada. Es más, a nadie se le ocurrió siquiera", criticó el Kremlin en la televisión estatal.

Sus palabras se produjeron casi paralelamente al anuncio de la Coalición de Voluntarios, quienes afirmaron que al menos 26 países habían acordado entregar asistencia militar a Ucrania "por tierra, mar y aire". Estados Unidos, por su parte, ha negado que haya posibilidades de que se desplieguen sus tropas en Ucrania, aunque sí que podría prestar asistencia aérea.