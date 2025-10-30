Un nuevo fuego para Netanyahu: ultraortodoxos jaredíes bloquean la entrada a Jerusalén contra su llamamiento al Ejército

Otro problema social para Benjamin Netanyahu. A las recurrentes protestas en las calles contra su gestión y su política de guerra se han sumado este jueves alrededor de 200.000 judíos ultraortodoxos haredíes.

Una masa de este colectivo ha bloqueado las vías principales de entrada a Jerusalén en proteta por el llamamiento masivo a realizar el servicio militar, de lo que estaban exentos hasta hace un año, a diferencia del resto de la población, para la que es obligatoria la 'mili', de unos tres años para los hombres y dos para las mujeres. Su protesta ha ido complicándose a medida que avanzaba, llegando a producirse cargas policiales.

Los jóvenes de la comunidad haredí han convocado una marcha denominada 'la protesta de un millón de personas para Ultraortodoxos jaredíes, en plena manifestación contra el reclutamiento obligatorio, este jueves 30 de octubrelas principales carreteras que permiten la entrada a Jerusalén. En diversos puntos, las masas se han aglomerado entre gritos y consignas de "Stalin está aquí" o "Rusia está aquí". "Nos tratan como parias y como criminales porque el sistema ha decidido ignorar todas las leyes", defendía uno de los manifestantes, Shlomo Cohen.

Hasta hace un año, la ley eximía a los jóvenes ultraortodoxos del reclutamiento militar, pero el Tribunal Supremo tumbó esta exención, alegando que era injusto y discriminatorio hacia el resto de israelíes. Especialmente en "tiempos de guerra"., remarca el alto tribunal, abriendo la puerta al llamamiento de algo más de 50.000 jaredíes por parte del Gobierno de Netanyahu.

Durante este tiempo de bombardeos en Gaza, la comunidad ultraortodoxa ha protagonizado numerosas manifestaciones en contra de la guerra y especialmente contra su llamada a filas. El rechazo llegaba a tal extremo que los jóvenes contactados por las Fuerzas Armadas se han venido rebelando en numerosas ocasiones, negándose a acudir a los centros de reclutamientos indicados.

Quiénes son los jaredíes

Estos miembros, que suponen entre un 10 y un 15% de la población israelí como detalla EFE, están habituados a vivir en comunidades propias y con una visión muy conservadora del judaísmo, se dedican a estudiar la Torá, el libro sagrado del judaísmo. Así, ejercen objeción de conciencia a estos llamamientos a filas alegando motivos religiosos.

Su apariencia resulta muy característica, con camisas blancas, trajes negros, sombreros de copa, barbas largas y sus característicos mechones rizados, denominados 'peyot' .

En un primer momento de protesta este jueves, los agentes desplegados han cerrado la entrada principal de una estación de autobuses en Jerusalén tras una breve reyerta entre usuarios y manifestantes. Estos, de ideología radical, comenzaron a lanzar objetos de todo tipo e insultos a mujeres acusadas de "impuras", como detalla Europa Press.

El enfrentamiento ha ido a más y los agentes han acabado cargando contra los manifestantes cuando un grupo ha querido entrar en un edificio en construcción, donde un joven ha muerto tras caer al vacío. Este hecho ha marcado el final de la protesta masiva.

El rechazo de los ultraortodoxos a hacer el servicio militar cuenta con el respaldo de las fuerzas políticas de esta ideología; no así del principal referente de la oposición a Netanyahu. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha instado a los haredíes a colaborar con el Estado porque "si pueden viajar para ir a una protesta, pueden viajar para desplazarse hasta un centro de reclutamiento y defender al Estado de Israel".

"Quiero decir esto a la gente joven que ha sido poco respetuosa y que sigue diciendo que prefiere morir en vez de alistarse [...] Todo el mundo tendrá que alistarse y trabajar", ha añadido Lapid.