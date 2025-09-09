Un ataque ruso mata a más de 20 personas en un pueblo de Donetsk
Zelenski ha denunciado "el brutal salvaje ataque" llevado a cabo por Moscú y pide una respuesta contundente contra Moscú y ayuda inmediata "a EEUU, Europa y al G20".
Al menos 20 civiles muertos. Esa es la sangrienta cifra que deja el último ataque aéreo perpetrado por Rusia sobre una localidad de Donetsk. La ofensiva, llevada a cabo con una bomba aérea golpeó de lleno en el municipio de Yarova, según denunció Zelenski en redes sociales, que calificó este ataque como "brutalmente salvaje".
“Un ataque aéreo ruso brutalmente salvaje con una bomba aérea contra el municipio rural de Yarova en la región de Donetsk. Directamente contra la gente. Civiles normales”, denunció el presidente del país invadido, Volodimir Zelenski, que además explicó que el bombardeo se llevó a cabo mientras que se entregaba el dinero de las pensiones a los habitantes del pueblo.
Ante esta nueva agresión "contra civiles", Zelenski ha vuelto a pedir "una respuesta apropiada y contundente" a la comunidad internacional contra Rusia y ha asegurado que Moscú continuará con estos ataques mientras no existan medidas de calado contra Rusia y contra Putin.
“El mundo no debe quedarse sin hacer nada. Necesitamos una respuesta de Estados Unidos. Necesitamos una respuesta de Europa. Necesitamos una respuesta del G20. Necesitamos acciones contundentes para hacer que Rusia deje de causar muertes”, afirmó Zelenski en el comunicado compartido en su cuenta de X.
Además, hay que destacar que este ataque ha tenido lugar apenas unas horas antes de que dé comienzo en Londres una nueva reunión de coordinación de todos los países que colaboran con Ucrania activamente dotándoles de ayuda militar. Tras el encuentro entre las autoridades internacionales, Kiev espera conseguir más defensas aéreas para proteger tanto a su población como a las infraestructuras del país.