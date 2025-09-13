Un dron viola el espacio aéreo de Rumanía durante un ataque ruso a la vecina Ucrania

Un dron ruso neutralizado por las fuerzas ucranianas, en una exposición en Kiev, el 22 de agosto de 2023.

Rumania desplegó dos aviones de combate F-16 después de que un dron ruso violara su espacio aéreo durante un ataque contra infraestructuras ucranianas cercanas a la frontera, según informó el Ministerio de Defensa.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa rumano (MApN), dos cazas F-16 de la 86.ª Base Aérea de Fetesti fueron desplegados a las 18:05 para vigilar el espacio aéreo y asegurar la zona fronteriza. A las 18:23, los aviones F-16 detectaron un dron que había ingresado al espacio aéreo rumano y comenzaron a rastrearlo. El dron fue seguido hasta aproximadamente 20 kilómetros al suroeste de la localidad de Chilia Veche, donde desapareció del radar.

El ministerio aseguró que el dron no sobrevoló áreas pobladas ni representó un peligro inmediato para la población. La situación sigue siendo controlada por los sistemas de radar de Rumanía, y las aeronaves en vuelo continúan en el área. Además, se han preparado equipos de especialistas para buscar posibles restos de la aeronave no identificada.

