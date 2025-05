Un experto militar destapa la razón detrás del fracaso en la táctica de "intimidación" de Putin

La inteligencia militar de Ucrania (GUR) advirtió el pasado domingo que Rusia planeaba efectuar un lanzamiento de "entrenamiento y combate" de un misil balístico intercontinental, a fin de intimidar a Ucrania y a sus socios occidentales.

"Con el objetivo de presionar e intimidar de forma demostrativa a Ucrania, así como a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y la OTAN, el Estado agresor de Rusia pretende llevar a cabo un lanzamiento de 'entrenamiento y combate' del misil balístico intercontinental RS-24 Yars en la noche del 19 de mayo", escribió.

En su canal de Telegram, el GUR sostuvo que el misil, equipado con una munición de entrenamiento, "recibió la orden de ser lanzado desde un complejo terrestre móvil por el 433º Regimiento de la 42ª División del 31º Ejército de las Fuerzas de Misiles Estratégicos" de Rusia.

Al respecto, indicó que el lugar de lanzamiento es una zona cercana al pueblo de Svobodny, en la región rusa de Sverdlovsk, en los Urales. Según el GUR, el alcance de este misil de tres etapas es de más de 10.000 kilómetros.

Ahora, sin embargo, el experto militar y exoficial del SBU, Ivan Stupak, ha explica al medio The New Voice of Ukraine por qué el misil nunca se lanzó. "No tenemos datos que indiquen que el misil haya explotado en algún lugar ni que se haya producido un lanzamiento de emergencia. Partimos de la base de que el lanzamiento se canceló", ha explicado.

"Quizás sea técnico, quizás político, no lo sabemos. Creo que con el tiempo se aclarará un poco más esta historia. Quizás lo pospusieron por alguna circunstancia. Pero en cualquier caso, el misil Yars y el traqueteo general con este misil lo asocio ahora más con Oreshnik", ha apuntado.

A continuación, ha señalado que "experimentaron con el Oreshnik; les gustó mucho. Sí, su efectividad fue mínima, pero funcionó en los medios. Segundo, lograron asustar a cierto número de europeos; se asustaron un poco".

"Por lo tanto, quizás ocurra algo similar con el Yars. De nuevo para asustar, de nuevo para probar su efectividad en combate. Para luego, quizás, venderlo en algún lugar del mundo. O simplemente para amenazar con este misil", concluyó.

