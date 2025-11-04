Un funcionario del gobierno ruso lanza una amenaza nuclear: "Cerca de nuestro principal adversario"

Tras un aparente acercamiento entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, —quien llegó a la Casa Blanca por segunda vez en enero de este año prometiendo acabar con la guerra en Ucrania— las relaciones diplomáticas se han congelado en las últimas semanas ante la negativa del mandatario ruso para mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

A este escenario se han sumado las declaraciones de un alto funcionario del gobierno ruso, quien ha amenazado con entregar armas nucleares a Venezuela y Cuba. Alexei Zhuravlev, vicepresidente del Comité de Defensa ruso, declaró en una entrevista con el medio ruso News.Ru que eran posibles los envíos a "países de otro continente" ubicados cerca del "principal adversario geopolítico" de Rusia . El parlamentario nacionalista, conocido por sus declaraciones propagandísticas, mencionó específicamente a "Venezuela o Cuba".

"Presumiblemente, Zhuravlev se refiere a Estados Unidos como el 'principal adversario'", remarcó el medio Tagesspiegel. El funcionario afirmó que este adversario "sin duda mueve los hilos de toda esta campaña antirrusa en Europa". En esas declaraciones no mencionó de forma explícita a EEUU, pero ese mismo día en una publicación de Telegram enfatizó que EEUU "no es amigo ni socio" de Rusia, sino un "enemigo".

"El Oreshnik no es la única arma que podría representar un peligro para nuestro enemigo. Disponemos de todo el espectro. Y, si es necesario, lo utilizaremos", advirtió Zhuravlev en la entrevista. Estas palabras llegan la misma semana que se confirma que el sistema de misiles balísticos hipersónicos rusos Oreshnik entrará en guardia operativa en territorio de Bielorrusia en diciembre.

"Las condiciones para el emplazamiento de Oreshnik en Bielorrusia están casi creadas. En diciembre del año en curso será puesto en guardia operativa, lo que zanja cualquier duda al respecto" en este país, afirmó la portavoz del presidente bielorruso, Natalia Eismont. Anteriormente, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó que el emplazamiento de los misiles Oreshnik en su país no supone un acto de agresión, sino un recurso para garantizar la seguridad de Bielorrusia ante una escalada.

El parlamentario ruso afirmó ahora que el objetivo "no es acercar el Oreshnik a Europa". De hecho, la ciudad bielorrusa de Minsk no está más cerca de Europa que la ciudad rusa de Kaliningrado, "donde, como es bien sabido, están estacionadas nuestras fuerzas de disuasión nuclear".

Zhuravlev enfatizó en la publicación en Telegram que, en general, se debe "apoyar sistemáticamente a quienes trabajan contra Estados Unidos", según ha destacado el medio alemán. "Les hicimos una demostración del ejercicio militar Zapad-2025, les mostramos armas nucleares como el Burevestnik o el Oreshnik, todas inútiles. Solo funciona si presionamos sus puntos débiles", dijo el nacionalista.

Mientras, en sus declaraciones públicas, el Kremlin ha apuntado hacia Europa en sus discursos belicistas y ha achacado los ensayos de armamento ruso de nueva generación a la "histeria militarista" vigente en Europa, después de la exitosa prueba en los últimos días de un misil de crucero y un submarino no tripulado, ambos de propulsión nuclear.

"Si no existiera la amenaza que proviene de Europa, entonces, por supuesto, no serían necesarias medidas adicionales de defensa", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local la semana pasada. Peskov, que también respaldó el despliegue de misiles hipersónicos Oréshnik en Bielorrusia, descartó que "a corto plazo" vaya a desaparecer esa "histeria militarista" y los ánimos "rusófobos" en el continente.

"Basta con escuchar un día con atención las declaraciones procedentes de las capitales del Báltico, Polonia, París y Londres para tener claro qué importantes son los Oréshnik", señaló.