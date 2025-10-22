Trump explica a las claras por qué no se verá con Putin: "No quiero perder el tiempo"

Un grupo de manifestantes portan retratos irónicos sobre Donald Trump y Vladimir Putin, en Times Square, Nueva York, el 18 de octubre de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes con respecto al aplazamiento de la esperada cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no quiere "una reunión desperdiciada", en referencia a las dificultades para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev.

"No quiero una reunión inútil. No quiero perder el tiempo", dijo Trump al ser preguntado por periodistas en la Casa Blanca acerca de los motivos del retraso de su encuentro con Putin, previsto inicialmente para dentro de unas dos semanas, e insistió también en que Rusia y Ucrania deberían replegar tropas simplemente para poner freno a la matanza.

"Vayan a la línea de batalla. A las líneas del campo de batalla. Y se retiran y regresan a casa, y todos se toman un descanso, porque hay dos países que se están matando mutuamente", dijo el republicano durante un acto en la oficina presidencial estadounidense para celebrar la festividad india del Diwali.

Trump aseguró que notificará públicamente nuevos avances en este terreno "en los próximos dos días" ya que, según él, "están sucediendo muchas cosas" en el frente diplomático.

La Casa Blanca confirmó ayer por la tarde mismo que el encuentro entre Trump y Putin previsto en Budapest para finales de octubre no tendrá lugar en un "futuro inmediato". El anuncio llegó tras una llamada mantenida entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y también días después de un bronco encuentro en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que el líder estadounidense trató aparentemente de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego.

No obstante, Trump mantuvo el optimismo en sus declaraciones de ayer, diciendo: "Creo que Putin quiere que (la guerra) termine, y creo que Zelenski quiere que termine y yo pienso que va a terminar".

Durante el evento de hoy, en el que participaron destacados miembros de la comunidad india en EEUU, Trump también volvió a insistir en que Delhi se ha comprometido a dejar de comprar crudo ruso de manera paulatina y que así se lo aseguró hoy mismo en una llamada telefónica el presidente indio, Narendra Modi.

En este contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha iniciado este martes una visita a Estados Unidos para abordar con el presidente estadounidense las negociaciones respecto de la invasión rusa de Ucrania.

Rutte estará en Washington durante todo el miércoles y allí se reunirá con Trump. "Estará en Estados Unidos para abordar diversos aspectos relacionados con el apoyo de la OTAN a Ucrania y los esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr una paz duradera", ha señalado un portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.

Voluntarios de la organización Plastdarm trabajan para identificar los cuerpos rusos recuperados del frente para devolverlos a sus familias en Sloviansk, Ucrania, el 21 de octubre de 2025. José Colón / Anadolu via Getty Images

Complicado escenario

Las cosas en el campo de batalla están que arden. Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado en lo que va de octubre más de 3.000 drones contra objetivos en Ucrania, dentro de una tendencia al alza que, según los servicios de Inteligencia británica, comenzó una vez superado el paréntesis diplomático del mes de agosto, cuando Trump y Putin se vieron en Alaska.

En agosto, las fuerzas rusas utilizaron unas 4.100 aeronaves no tripuladas, pero en septiembre el dato ya se disparó hasta los 5.500, según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Los expertos consideran que Putin "intentó demostrar una supuesta voluntad" de diálogo, ahora ya lejana. En septiembre, Rusia también lanzó cuatro ataques a gran escala, entre ellos uno perpetrado el día siete y que movilizó más de 800 aparatos, en su mayoría drones, con vistas a "complicar" la capacidad de interceptación de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos.

En cuanto a los objetivos, la "prioridad" vuelve a ser la infraestructura energética, "como ya hizo antes en el conflicto", ha explicado la Inteligencia británica, retrotrayéndose a inviernos previos. Sólo en octubre ya ha perpetrado cuatro grandes bombardeos sobre este tipo de infraestructuras.