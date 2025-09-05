Un ruso deserta del ejército, se une a EEUU pero es enviado de regreso a Moscú: "Lloró todo el vuelo"

Desde que el 24 de febrero de 2022 comenzara la guerra de Ucrania, miles de rusos han huido del país presidido por Vladímir Putin para evitar ser reclutados para luchar en territorio ucraniano.

Uno de esos rusos es Andreï Vovchenko, un joven de 25 años que desertó del ejército ruso apenas unos meses después de que se iniciara el conflicto armado, en octubre de 2022, y que se refugió en EEUU. Sin embargo, fue expulsado del país norteamericano hace unas semanas.

En concreto, tal y como recoge el medio de comunicación británico The Guardian, los servicios de inmigración estadounidenses detuvieron al joven y fue enviado de regreso a Moscú el pasado 27 de agosto.

El trayecto que llevó a Andreï Vovchenko hasta Rusia (con escala en Egipto) fue todo un drama para él. Y no es para menos, ya que ahora se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión por haber abandonado el ejército.

Un testigo que viajaba en el mismo vuelo que el joven ruso ha contado que "suplicó que no lo subieran al avión con destino a Moscú, pero la policía egipcia lo redujo". Tras ello, el testigo ha explicado que "lo ataron a su asiento y lloró durante todo el trayecto de Egipto a Moscú".

En declaraciones a The Guardian, Vladímir Osetchkine, activista ruso por los derechos humanos, ha denunciado que las expulsiones estadounidenses son cada vez más habituales desde la llegada de Trump al poder.

"Personas que buscaban protección, huyendo de la guerra y la dictadura de Putin, de la tortura y la represión del FSB, han acabado en prisiones estadounidenses, vestidas con monos naranjas y encadenadas durante sus traslados como si fueran delincuentes. Algunas de ellas han sido entregadas al FSB y a otros servicios de seguridad. Es cruel y vergonzoso", ha lamentado Osetchkine.