Uno de los militares más condecorados de Rusia se encuentra en el epicentro de un gran escándalo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, con gesto serio en una imagen de archivo

Escándalo en Rusia. El teniente coronel Konstantin Frolov, uno de los militares más condecorados del país presidido por Vladímir Putin, habría orquestado una estafa relacionada con las indemnizaciones de guerra.

En concreto, según informa el medio de comunicación ruso Kommersant, Frolov presuntamente ordenó a sus soldados que le dispararan para evitar ir a luchar al frente y obtener una cuantiosa indemnización.

El teniente coronel, al que se le conoce como 'el Verdugo' por su reputación como francotirador, sería el cerebro de una estafa en la que estarían implicados 35 oficiales y soldados de su unidad.

La investigación en curso apunta que a todos ellos se habrían disparado de forma deliberada para cobrar del Gobierno de Rusia unas indemnizaciones que equivalen a un total de 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros, al cambio actual).

Konstantin Frolov ha recibido por parte del Kremlin cuatro 'Órdenes al Valor', una prestigiosa condecoración que recompensa los actos altruistas, así como dos medallas por su valentía y coraje.

Sin embargo, a lo que se enfrenta ahora el condecorado militar es a cargos por fraude masivo, corrupción, y tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.