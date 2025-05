Victoria en la batalla contra Putin: Europa y EEUU hunden la mayor naviera de Rusia

El principal grupo petrolero ruso, Sovcomflot, ha registrado pérdidas netas de 393 millones de dólares en el primer trimestre, atribuyendo esa caída a las nuevas sanciones occidentales que han provocado problemas operativos, menores ingresos y la inactividad de algunos buques, según informa la agencia Reuters.

Las presiones financieras por las que pasa Sovcomflot muestran el impacto de esos castigos sobre Moscú por la guerra en Ucrania, en un momento en que la economía rusa se está debilitando y los exportadores están reduciendo los envíos ferroviarios.

Los países occidentales impusieron estas sanciones a Sovcomflot y su flota en 2024 para intentar reducir los ingresos de Rusia por las ventas de petróleo, que permiten financiar su Ejército, el que está invadiendo Ucrania desde febrero de 2022.

En enero, Estados Unidos añadió nuevos buques de Sovcomflot a la lista de activos sancionados y retiró una licencia estadounidense, otorgada el año pasado, que permitía a algunos buques de su flota operar a pesar de las sanciones. Es uno de los pocos movimientos de presión en estos meses, previo a la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

Sovcomflot, que reportó una caída interanual del 49% en sus ingresos del primer trimestre, hasta los 278,5 millones de dólares, afirmó que las sanciones de enero tuvieron un impacto particularmente sustancial, generando dificultades comerciales y operativas adicionales. "La intensificación de las sanciones occidentales ha dificultado la operación de la flota y ha provocado menores ingresos y tiempo de inactividad para algunos buques sancionados", declaró Sovcomflot en un comunicado.

El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de Sovcomflot cayó casi un 69% interanual, hasta los 105 millones de dólares. Sovcomflot considera que las sanciones son ilegales.

La mayor parte de la pérdida neta se contabilizó como pérdida no monetaria en el rubro de depreciación y amortización, en referencia a la revalorización de los buques. Dado que todos los negocios de Sovcomflot se calculan en moneda extranjera, también se registraron pérdidas cambiarias debido al fortalecimiento del rublo, según un analista del sector que prefirió no ser identificado por no estar autorizado a hablar con los medios.

"Los resultados son malos, por supuesto, pero no terribles", afirmó el analista, añadiendo que la pérdida de ingresos sugiere que Sovcomflot ha aumentado los descuentos que ofrece en las tarifas de transporte.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses, impuestas por la administración de Joe Biden, interrumpió brevemente el floreciente comercio petrolero de Rusia con China e India.

Los esfuerzos de Moscú por eludir las sanciones marítimas la semana pasada llevaron a Rusia a enviar un avión de combate al espacio aéreo de la OTAN sobre el mar Báltico durante un intento de detener un petrolero con destino a Rusia, que se cree formaba parte de la "flota en la sombra" de Moscú. Esta flota, además, ha sido objeto de las nuevas sanciones de la Unión Europea, en el paquete número 17 de castigos por la "operación militar especial" en Ucrania, de la semana pasada.