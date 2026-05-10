Yorgos Lanthimos, sobre los palestinos: "No puedo imaginar de dónde sacan fuerzas para seguir adelante"

Yorgos Lanthimos con el León de Oro del festival de Venecia por 'Pobres criaturas'.

El director griego Yorgos Lanthimos ha dejado de lado por un momento el tono distante que suele marcar sus películas para hablar sobre la situación en Palestina. El cineasta, conocido por películas como Canino o La favorita, aseguró que observa el momento actual "con horror" y reconoció que ya no resulta posible mantenerse al margen de lo que ocurre en el mundo.

Las declaraciones llegan coincidiendo con la inauguración de su primera gran exposición fotográfica en Atenas, organizada en el centro cultural de la Fundación Onassis. Durante una entrevista concedida a El País, el director cree que es bastante difícil mantener la distancia ante los conflictos actuales.

"Aquí estamos, inaugurando una exposición y haciendo una entrevista, mientras caen bombas por todas partes, incluso bastante cerca de nosotros", señaló. "Pienso en quienes viven en condiciones extremas, como los palestinos. No puedo imaginar de dónde sacan fuerzas para seguir adelante", agregó.

El cineasta admitió que siempre ha utilizado la ironía y el desapego como herramientas creativas, tanto en su cine como en su manera de observar la realidad. Sin embargo, cree que la situación internacional ha cambiado ese equilibrio.

"La mayor parte del tiempo es más fácil apartar la vista, mirar el mundo a distancia, que implicarse. Pero últimamente eso se ha vuelto imposible", afirmó. "A estas alturas ya nadie puede decir: ‘No me interesa la política’ o ‘Yo no soy una persona política’. A estas alturas, o eres perfectamente consciente de lo que está sucediendo o estás muerto".

La exposición, titulada No Word For Blue, reúne fotografías tomadas en Grecia y durante producciones recientes como Pobres criaturas y Kinds of Kindness. En ellas aparecen paisajes urbanos degradados, objetos abandonados y escenas cotidianas convertidas en imágenes, muy en la línea del universo visual que ha hecho famoso al director griego en Hollywood.