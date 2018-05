Profesionales de la Geografía: cada vez más olvidados, pero más necesarios que nunca

En los últimos años he escrito varios artículos sobre la necesidad de la Geografía en el mundo actual, y lo muy olvidada que está esta disciplina, además de lo mucho que debemos hacerla visible. Puedes volver a leerlos en Yo soy Geógrafo I y Yo soy Geógrafo II.

La situación por la que está pasando nuestra disciplina es compleja, además de dura difícil y en muchos casos bochornosa. Cada mes salen ofertas de empleo y proyectos profesionales tremendamente relacionados con nuestro quehacer donde no somos reconocidos. Hace unos meses el Gobierno de Aragón no contemplaba que los Geógrafos sirviéramos para dar Biología, Geología o Ciencias de la Tierra en los cursos de ESO, en Secundaria, pero por ejemplo sí puede dar Biología alguien que haya estudiado Nutrición, por no hablar de la decena de Ayuntamientos que no nos permiten presentarnos a plazas de Desarrollo Local, de TIG o incluso de Ordenación Territorial y que el Colegio de Geógrafos de España se encarga de ir recurriendo.

Estas situaciones nos tienen que hacer plantearnos si verdaderamente estamos sabiendo hacia dónde vamos. Hablando con profesores de Universidad, de Secundaria y también con colegas dedicados al mundo profesional no académico, nos hacían plantarnos hasta qué punto están siendo buenos los dobles grados creados en algunas Universidades. Si tenemos una carrera doble como por ejemplo ocurre en Madrid con Ambientales+Ordenación del Territorio, los alumnos que salgan de ahí ¿son geógrafos al mismo nivel que los que han estudiado la carrera íntegra?

Esto puede traducirse en un problema en los próximos años en la empleabilidad de nuestra disciplina, es muy probable que, pese a que ya estamos entre las 15 con menos tasa de empleo, aún vayamos a peor, porque si hay quien tiene esta titulación doble, quizá tenga más posibilidades de colocarse... pero ¿qué pasará con los que sólo son geógrafos?

Hemos visto cómo algunas Universidades han decidido suprimir nuestros Grados, con el caso paradigmático de Castilla-La Mancha, y además otras se están intentando amoldar a las nuevas demandas y ofrecer títulos más llamativos que atraigan a más alumnos. El marketing universitario. Hace unos días conocíamos que en Galicia se creará una carrera sobre Paisaje, donde los profesores de Geografía participarán con algunas asignaturas, pero la pregunta vuelve a ser la misma ¿son competidores de los geógrafos en el mercado laboral?

Tristemente parece que nos enfrentamos en este momento a una realidad poco alentadora. En el mundo actual somos más necesarios que nunca: sistemas de Información geográfica; ordenación territorial; riesgos naturales; cambio climático; medio ambiente; sostenibilidad; demografía; geopolítica... Pero estamos cada vez más solos y, sobre todo, perdiendo más espacio, que curiosamente, es nuestro caldo de cultivo.

La transversalidad de nuestro conocimiento debería situarnos en una posición privilegiada de cara a todas estas cuestiones, pero si no nos unimos y hacemos una revaloración propia, seguiremos dando ventaja a disciplinas afines y seguiremos sufriendo un cruce académico que nos hará perder nuestra propia esencia, tristemente alentada por muchos y muchas de los que durante años vivieron y viven hablando de una Geografía etérea que parece difuminarse y que hoy permiten en muchos casos que se agote.

En otros aspectos se está ganado mucha visibilidad, por ejemplo en la divulgación o la información, ya que cada vez son más los compañeros y compañeras que se ponen frente a una cámara o un micrófono para explicar los daños de una inundación, el problema del cambio climático o los nuevos datos del Padrón. Esto, de cara a la sociedad, hace ver un profesional activo, con conocimiento y con fundamento, aunque todavía muchos de éstos que dan la cara se enfrentan a los comentarios de algunos compañeros de Universidad que les critican por ello. Como si no nos hiciera falta...

En algunos casos distintas asociaciones e instituciones se están poniendo manos a la obra y dando pasos hacia delante, lo que sin duda ayudará a todo el colectivo, pero es importante la unión, la lucha conjunta y valorización de esta disciplina tan bonita como antigua, porque puede ser que estemos ante las últimas oportunidades de mantener lo que somos y que se nos reconozca por ello como grandes profesionales.

Que nadie tenga miedo en decir #YoSoyGeógrafo #YoSoyGeógrafa

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blogs