Netanyahu ordena al Ejército atacar a Hezbolá "vigorosamente" pese al alto el fuego en vigor

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, el 21 de abril de 2026, en Jerusalén.

La tensión en la frontera entre Israel y Líbano vuelve a aumentar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado al Ejército intensificar los ataques contra el grupo chií Hezbolá, a pesar del alto el fuego que sigue oficialmente en vigor.

"El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- atacar vigorosamente objetivos de Hezbolá en Líbano", ha señalado la oficina del primer ministro israelí en un comunicado.

La decisión llega después de que el Ejército israelí denunciara el lanzamiento de dos proyectiles y un dron desde territorio libanés hacia Israel. Las autoridades consideran este hecho una "flagrante violación" de la tregua, que había sido anunciada apenas días antes con mediación de Estados Unidos.

Sobre el terreno, los combates no han cesado. Las fuerzas israelíes aseguran que continúan golpeando infraestructuras del grupo armado en el sur del Líbano, incluyendo almacenes de armas.

"Las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político", indicó el Ejército en otro comunicado previo a la orden directa del primer ministro.

Mientras tanto, la violencia sigue dejando víctimas. Este sábado, al menos cuatro personas murieron en bombardeos israelíes contra un camión y una motocicleta en una localidad del sur libanés.

Además, Israel ha advertido a los civiles desplazados que no regresen a varias decenas de localidades en el sur del país, donde sus tropas siguen desplegadas. Según fuentes militares, durante el fin de semana murieron más de quince supuestos combatientes de Hezbolá en la zona.

Desde principios de marzo, cuando se reactivaron los ataques en la región, las autoridades sanitarias libanesas cifran ya en miles los muertos y heridos a causa de los bombardeos.