Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
EEUU permite a Venezuela pagar la defensa de Maduro y su esposa
Global
Global

EEUU permite a Venezuela pagar la defensa de Maduro y su esposa

El Tesoro autoriza una excepción a las sanciones para que el Gobierno venezolano cubra los honorarios legales de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Redacción HuffPost
Hasta ahora, Washington impedía que el Ejecutivo venezolano financiara los abogados del matrimonio por las restricciones impuestas al país. La defensa alegaba que ese bloqueo vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que garantiza el derecho de un acusado a contar con el abogado de su elección. Según el escrito judicial, el Departamento del Tesoro permitirá ahora esos pagos bajo condiciones concretas.
Nicolás Maduro llegando en helicóptero a Nueva York, tras su detención en Caracas (Venezuela).XNY/Star Max

EEUU ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Nueva York y procesados por cargos vinculados al narcotráfico. La decisión modifica parcialmente el efecto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela y despeja, al menos por ahora, uno de los principales argumentos de la defensa para intentar tumbar el caso. 

Hasta ahora, Washington impedía que el Ejecutivo venezolano financiara los abogados del matrimonio por las restricciones impuestas al país. La defensa alegaba que ese bloqueo vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que garantiza el derecho de un acusado a contar con el abogado de su elección. Según el escrito judicial, el Departamento del Tesoro permitirá ahora esos pagos bajo condiciones concretas.

Redacción HuffPost

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos