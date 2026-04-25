EEUU permite a Venezuela pagar la defensa de Maduro y su esposa

EEUU ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Nueva York y procesados por cargos vinculados al narcotráfico. La decisión modifica parcialmente el efecto de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela y despeja, al menos por ahora, uno de los principales argumentos de la defensa para intentar tumbar el caso.

Hasta ahora, Washington impedía que el Ejecutivo venezolano financiara los abogados del matrimonio por las restricciones impuestas al país. La defensa alegaba que ese bloqueo vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EEUU, que garantiza el derecho de un acusado a contar con el abogado de su elección. Según el escrito judicial, el Departamento del Tesoro permitirá ahora esos pagos bajo condiciones concretas.