Se fija en lo que empieza a verse en los balcones de Madrid desde hace dos semanas
Coincide con unas palabras de Ayuso. 

Álvaro Palazón
Vista de la fachada de un edificio en Madrid.

Desde hace unas semanas las calles de Madrid y de varias ciudades de España han visto como aumentaban de forma considerable la presencia de banderas de Palestina en los balcones. 

El periodista Iñaki López ha captado con su cámara varios de estos lugares en lo que se puede apreciar cómo hay enseñas palestinas de cara a la calle en señal de protesta por el genocidio en Gaza. 

Todo después de que hace unas semanas, el Gobierno de la Comunidad prohibiese la bandera de Palestina en las escuelas e institutos de la región. Algunos colegios recibieron a mediados de septiembre "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. 

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, criticó esta medida y cargó contra la Comunidad de Madrid tras conocerse las quejas de estos profesores.

"Hoy he visto que prohíben los colegios cualquier manifestación de apoyo a Palestina y de condenar el genocidio. Es infumable y no representa a Madrid", expuso a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados el pasado 17 de septiembre. 

No sólo en España se han dado cuenta de esto, fuera, concretamente en Alemania, también se han dado cuenta de la proliferación de banderas de Palestina por los balcones de todo el país. 

Der Spiegel ha destacado en uno de sus últimos artículos la enorme solidaridad que la sociedad española está demostrando en las últimas semanas con los palestinos: "Pocas sociedades europeas muestran tanta solidaridad con los palestinos como la española".

"Cualquiera que pasee por Madrid, Murcia o Mérida estos días verá banderas palestinas colgando de balcones, escuelas y ayuntamientos", han dicho desde el medio alemán. 

Se han hecho eco en la revista de la "histórica relación con los palestinos" que tiene España y han afirmado que "incluso durante la dictadura, España mantuvo buenas relaciones con los países árabes": "El dictador Francisco Franco las utilizó para escapar del aislamiento internacional. Esto continuó durante los años de la transición. Adolfo Suárez, el primer jefe de gobierno de una democracia, recibió al líder palestino Yasser Arafat en Madrid con un abrazo, a pesar de que el líder de la OLP era considerado un paria en Occidente en aquel momento".

