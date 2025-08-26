Una serpiente muerde a su hijo, este entra en pánico pero la actitud de la madre es de matrícula de honor

Un joven ingresa en la UCI por la mordedura de una víbora. El hijo de una finlandesa tuvo que ser hospitalizado de urgencia en un hospital infantil después de recibir el ataque de una serpiente. El niño se encontraba en casa de unos amigos cuando recibió la mordedura en una zona tranquila de unifamiliares donde es común el avistamiento de estos animales.

Según publica el medio finés Mtv Uutiset, el niño se encontraba dando un paseo en bicicleta cuando fue atacado. "No tenía ninguna duda de que podría haber sido una mordedura de víbora. A veces también las he visto en mi propio jardín. Siempre le he dicho a mi hijo que se ponga las botas si va al bosque", asegura la progenitora en declaraciones recogidas por el medio.

De acuerdo a la información difundida, al principio, el niño pensó que había sido golpeado en el tobillo por un palo. Sin embargo, cuando miró su pierna, notó que una gran serpiente huía del frente. "Preguntó: '¿Voy a morir por esto?'", recuerda la madre, que rápidamente llevó a su hijo a los servicios de emergencia.

Fue allí cuando los médicos se dieron cuenta de que la pierna del niño "no estaba hinchada y apenas estaba roja". Una "mordida seca" no tóxica es inofensiva. Sin embargo, "en el momento de la mordedura, es imposible saber si la víbora ha usado su veneno o no", tal y como reza la publicación. A pesar de encontrarse bien en las primeras horas, el joven "comenzó a vomitar y a quejarse de un fuerte dolor de estómago".

El hospital en el que se encontraba no tenía en stock el antídoto para luchar contra el veneno de la serpiente. "Según el médico, el medicamento cuesta ahora más de 5.000 euros", cuenta la finlandesa. Tras ser trasladado a dos centros hospitalarios, fue en Helsinki cuando el niño perdió el conocimiento, y fue reanimado con pinchazos de adrenalina y antídoto.

A los pocos días, el niño recibió el alta con una retención de líquidos en las piernas. "El pie se ve bastante grande, y no se puede siquiera sujetar. Es completamente normal y ya no necesita analgésicos o antibióticos", concluye la madre en la publicación.

De este modo, y según la información publicada, el veneno de la serpiente contiene sustancias que dañan los tejidos y provoca hinchazón en el área de la picadura, Entre los síntomas: vómitos, diarrea, dolor de cabeza e incluso problemas de conciencia. "El niño dijo que las víboras ya no son sus amigas", concluye.