Condenado un hombre en Canarias por un acto muy cruel con el perro de su pareja

Un hombre ha sido condenado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de las Palmas de Gran Canaria, después de tirar (y matar) al cachorro de cuatro meses de su pareja por un acantilado para hacer sufrir a su pareja, tal y como recogen las autoridades.

El incidente ocurrió el pasado 13 de septiembre, momento en el que el hombre, que se encontraba con su mujer, decidió lanzar al animal, que apenas contaba con cuatro meses de edad, desde las alturas, tras decirle: "Voy a matar al perro y luego me mato".

El condenado, que ha recibido una pena de un año y un día de prisión, fue desde el Paseo de las Canteras hasta la calle Rincón, donde su pareja intentó quitarle el perro, algo a lo que este se opuso y le respondió que no se acercase pues sino "tiraría al perro" y se "mataría".

Se trata de una sentencia pionera en esta materia. La jueza Auxiliadora Díaz explicó que "la muerte del animal fue el instrumento elegido para causar daño psicológico (...). No se trata de una mera simultaneidad fáctica, sino de una finalidad concreta: matar al animal para quebrantar emocionalmente a la mujer".

Según el tribunal del caso, cuyo juicio rápido tuvo lugar el pasado lunes 22 de septiembre, este incidente puede calificarse como "violencia vicaria hacia un animal de compañía, cuyo fin era perpetuar el dominio y control sobre la mujer, lo que implica la necesidad de una respuesta punitiva agravada y medidas de protección efectivas".

Además de la pena impuesta y de la condena, la justicia también ha decidido imponer algunas medidas de protección para la mujer, como la prohibición al hombre de acercarse a ella o comunicarse mediante cualquier vía durante un periodo de dos años y un día.

Si eres víctima...

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.